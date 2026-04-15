¿Qué Es el ‘Fracking’ y Cómo Afecta a la Salud e Impacta en el Medio Ambiente?

En las últimas semanas, se ha escuchado hablar sobre el fracking en diversos sectores en México, pues el Gobierno federal podría abrir la puerta a esta tecnología para explotar gas natural, ¿pero sabes qué es y qué implica para la salud y el medio ambiente este proceso?

Este 15 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que un grupo de científicos mexicanos revisarán y determinarán la viabilidad de aplicar técnicas de fracking en México. Lo anterior, de cara a poder implementar estrategias para fortalecer la soberanía energética del país.

En este marco, en N+ te informamos qué es el fracking y qué señalan organizaciones y expertos sobre su impacto.

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¿Qué es el fracking?

La fracturación hidráulica o fracking es una técnica usada para la extracción de gas y petróleo en yacimientos no convencionales, por ejemplo, el que se encuentra atrapado en los poros de formaciones rocosas poco permeables, conocidas como lutitas.

De acuerdo con información del entonces Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el proceso se basa en la perforación de pozos verticales y horizontales, con el objetivo de crear canales o grietas que permitan la salida de hidrocarburos.

Consiste en la inyección de millones de litros de agua a alta presión, combinada con arena y aditivos químicos.

Esa mezcla fractura las vetas de roca y libera el gas atrapado en ellas.

y libera el gas atrapado en ellas. Según la Alianza Mexicana contra el Fracking, la técnica se basa primero en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la zona que contiene gas o petróleo.

hasta alcanzar la zona que contiene gas o petróleo. Después se realizan perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones.

en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales, se fractura la roca con la inyección de la mezcla de agua, arena y químicos a una elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos.

Sin embargo, la organización advirtió que ese flujo disminuye muy rápido, por lo cual se deben perforar más pozos para mantener la producción de yacimientos.

“Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio”, indicó.

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Impactos del fracking

La Alianza Mexicana contra el Fracking advirtió que esta técnica tiene varios impactos, tanto para salud como el medio ambiente, y enlistó:

Disminución de disponibilidad de agua: Fracturar un pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, dijo.

Fracturar un pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua, dijo. Contaminación de fuentes de agua : Indicó que se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en fluidos de fracturación analizados, como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.

: Indicó que se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en fluidos de fracturación analizados, como metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Impacto a la salud : Según expertos, 25% de las sustancias usadas en el fracking pueden ocasionar enfermedades como cáncer, 33% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso.

: Según expertos, 25% de las sustancias usadas en el fracking pueden ocasionar enfermedades como cáncer, 33% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Calentamiento global: De acuerdo con la organización, el 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano , pero también se emite dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

De acuerdo con la organización, el 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es , pero también se emite dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Sismos antropogénicos: Añadió que es común que se utilice pozos de inyección para deshacerse del agua contaminada, y esas aguas pueden desestabilizar fallas geológicas y provocar sismos.

Advierten sobre principales problemas

Otras organizaciones, como el Concejo de Bogotá, añadieron que Susan C. Nagel, profesora asociada de la universidad de Missouri, también alertó que los químicos relacionados con la práctica pueden ocasionar problemas reproductivos y de desarrollo en el ser humano.

Asimismo, expuso que otro riesgo es que el gas metano se filtre a través de las grietas artificiales y alcance las reservas de agua subterránea, contaminando lagos, ríos y embalses.

De tal manera, enlistó los principales problemas o riesgos de la técnica:

Riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. El casing, o capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, por lo que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. No se sabe qué puede llegar a pasar después de muchos años de desgaste en la estructura.

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