¿Qué Jubilados y Pensionados Reciben Primero su Pago IMSS e ISSSTE de Marzo 2026? Fecha Exacta

¿Eres pensionado o jubilado y aún no sabes cuándo te caerá tu depósito del mes de marzo?, en N+ te adelantamos cómo queda el Calendario de Pagos de la Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las fechas para trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Conocer la fecha exacta en la que te harán el depósito en tu cuenta de preferencia, te permitirá llevar un control de ingresos y gastos. Además, en una nota ya te adelantamos quiénes recibirán pago doble en marzo de 2026 y por qué motivo.

Además, dado el interés que genera el Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar que otorga el Gobierno de México, también te adelantamos qué apellidos cobran primero en su Tarjeta del Banco Bienestar.

Apenas, el pasado domingo 22 de febrero de 2026 concluyó el Registro a la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años.

¿Qué jubilados recibirán primero el pago de la pensión de marzo 2026, IMSS o ISSSTE?

Recuerda que los jubilados del IMSS y del ISSSTE no reciben sus pagos de pensión el mismo día del mes. De hecho, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (ISSSTE) dio a conocer los primeros días de enero de este año cómo quedaba el Calendario de Pagos para este 2026.

De modo que los jubilados y pensionados del ISSSTE zarpan los primeros en recibir el pago de su pensión, toda vez que están programados a realizarse el próximo 27 de febrero de 2026.

Mientras que en el caso de los beneficiarios del IMSS recibirán su depósito un par de días más tarde.

¿Cuándo reciben su depósito de pensión los jubilados del IMSS?

De acuerdo con el calendario de pago de Pensiones 2026, publicado por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo será hasta el lunes 2 de marzo cuando se haga el depósito correspondiente a los beneficiarios.

Si es tu caso, recuerda que el pago se recibe en la cuenta bancaria que proporcionaste al realizar el trámite. En el caso específico de quienes reciben su depósito a través de una AFORE o aseguradora, estarán sujetos a las condiciones de pago de dichas instituciones.

