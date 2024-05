¿Qué le Pasó a Máynez? Candidato Narra Accidente en Nuevo León por Caída de Templete

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), salió ileso de la tragedia en Nuevo León en la que fallecieron 9 personas y hay 121 heridos luego de la caída del templete del escenario en el cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro por MC, Lorenia Canavati.

Tras el accidente en San Pedro Garza García, Álvarez Máynez narró lo que vivió desde el escenario del que afortunadamente pudo saltar sin presentar ninguna lesión, al tiempo de asegurar que no abandonará a las víctimas del desplome del templete.

Video. Jorge Álvarez Máynez Narra cómo Vivió la Caída del Escenario en Nuevo León

¿Qué dijo Máynez sobre la caída del templete?

Jorge Álvarez Máynez comentó que lo primero que notó fue que estaba a punto de volarse la batería del Grupo Bronco, que amenizaría el cierre de campaña de la aspirante a la alcaldía de San Pedro, por lo que al sentir que se podía levantar el templete, "lo que había que hacer era rápidamente saltar".

"Le avisé a las compañeras que estaban ahí, a Lorenia Canavati que incluso, pienso que en un principio no se dio cuenta. Vi primero que iba a volar la batería de los músicos, del conjunto que iba a tocar, y cuando se da cuenta (Lorenia) corre en otra dirección, algunos saltan hacia los costados, yo salto hacia atrás", dijo Máynez.

De igual forma, Jorge Álvarez consideró que el desplome del templete fue causado por un fenómeno atípico, ya que la lluvia no duró más de cinco minutos, sin embargo también observó que los fuertes vientos provocaron caídas de árboles.

Video. SMN Advirtió de Formación de Torbellinos en Nuevo León Previo a Evento de Máynez

Sobre el escenario y el templete, Máynez aseguró que la estructura tenía todos los permisos, además de que se realizaron las revisiones pertinentes para este tipo de eventos, por lo que confía en las autoridades locales y estatales para que deslinden responsabilidades y hagan las investigaciones con absoluta transparencia.

¿Qué le pasó a la coordinadora de campaña de Máynez?

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano reveló que tomó a su coordinadora de campaña Laura Ballesteros y saltaron juntos, sufriendo un golpe en la cabeza, además de que la integrante de su equipo terminó con doble fractura de tobillo.

Debido a la lesión, Ballesteros informó que tuvo que ser trasladada al hospital San José junto a otros lesionados y del equipo de campaña de Movimiento Ciudadano, y comentó que mantendrá sus redes sociales abiertas para atender a la ciudadanía.

Video: Máynez Recorre Hospitales Tras Desplome de Templete en San Pedro

"Muchas gracias por todos sus mensajes y atenciones, de corazón. Estoy bien, por entrar a cirugía por doble fractura de tobillo. Me preguntan cómo fue. Sucedió en cuestión de segundos, ráfagas, cosas volando y cayendo. Máynez corrió hacia atrás y me jaló para saltar juntos, el escenario iba a caer encima. Duele mucho, no lo que está roto, sino los que perdieron la vida. Están en mis oraciones y pensamientos todas las víctimas y sus familias. Dios con ustedes", escribió en su cuenta de X.

