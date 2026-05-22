“Que se Analice”, Dice Sheinbaum sobre Acuerdo de Seguridad entre Chihuahua y Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy 22 de mayo de 2026 sobre un acuerdo de seguridad que firmaron hace cuatro años los gobiernos de Chihuahua y Texas, y ante ello dijo: "que se analice".

Chihuahua se ha visto inmersa en controversia luego de que dos agentes de Estados Unidos murieron tras un accidente, derivado de un operativo de seguridad en el que se desmanteló un narcolaboratorio.

Luego de que se difundiera la presencia de agentes de la CIA en México, el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció a finales de abril de 2026.

El Gobierno federal de México ha insistido en su defensa de la soberanía y en el entendimiento firmado con Estados Unidos, resaltando la coordinación y cooperación, pero sin injerencismo.

El Gobierno de Chihuahua ha señalado que autoridades federales estaban al tanto de las acciones, lo cual ha sido rechazado por la Federación. Actualmente está en curso una investigación para determinar si la autoridad estatal incurrió en faltas a la Ley de Seguridad Nacional o a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre acuerdo entre Chihuahua y Texas?

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo consideró "que se investigue" el acuerdo de seguridad que firmaron de manera conjunta Chihuahua y Texas.

"Hay que ver hasta dónde llega ese acuerdo que se firmó en el 2022, cuál es el alcance y que se vea si es violatorio de la soberanía o no", enfatizó la presidenta.

Sheinbaum reconoció que "no he leído el acuerdo", pero señaló "que se analice, las instancias que lo analicen".

Además, enfatizó en que las autoridades mexicanas "colaboramos con distintos gobiernos y buscamos los mejores ejemplos en el mundo para desarrollarlos, pero tiene límites esa coordinación y colaboración".

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