¿Qué se Celebra el 5 de febrero? Por esta Razón Cambian el Día de Descanso Obligatorio

¿Te confundiste con el feriado de este mes? En N+ te contamos qué se celebra el 5 de febrero y cuál es la razón por la que cambian el día de descanso obligatorio.

Cada mes de febrero suele generar confusión entre trabajadores y estudiantes, ya que el descanso obligatorio no siempre se otorga en la fecha exacta, el día 5 se recuerda la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En 1857 se expidió una Carta Magna inspirada en los ideales del liberalismo juarista, mientras que en 1917 se consolidó la actual Constitución Política Mexicana, surgida como resultado de la Revolución Mexicana.

Video: ¿Se Puede o No Reformar la Constitución Mexicana si se Tiene la Mayoría Calificada?

¿Qué se celebra el 5 de febrero?

De acuerdo con la Universidad Naval, la Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, por el entonces presidente Venustiano Carranza. Este documento se convirtió en la base del Estado mexicano moderno, al incorporar las principales demandas sociales de la lucha revolucionaria de 1910 y establecer los principios que rigen la vida pública del país.

Noticia relacionada: ¿Hay Clases Mañana 5 de Febrero por el Día de la Constitución Mexicana? Esto Sabemos.

La Constitución además de definir la estructura del gobierno y las facultades de los poderes públicos, también consagra los derechos y obligaciones de la ciudadanía, así como los mecanismos para hacerlos valer. Por ello, el aniversario de su promulgación es considerado una fecha cívica relevante.

¿Por qué se recorre el día feriado de febrero?

Recuerda que el descanso obligatorio no se concede necesariamente el 5 de febrero, este 2026 lo dieron el pasado 2; conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la conmemoración se pasa al primer lunes de febrero, con el objetivo de evitar interrupciones laborales a mitad de semana y favorecer los llamados fines de semana largos o puentes. Esta medida busca promover tanto el descanso como la participación cívica.

Además, si te surgieron dudas de si este jueves trabajan las sucursales bancarias, previamente en N+ te indicamos: ¿Mañana 5 de Febrero 2026 Trabajan los Bancos? Esto Dice la CNBV Sobre el Día de la Constitución.

Aunque esa fecha con el día feriado de febrero coincidió con el Día de la Candelaria, es importante aclarar que esta festividad religiosa no está considerada como descanso obligatorio.

Toma en cuenta que la LFT también establece que, si una persona trabajadora labora en un día de descanso obligatorio, tiene derecho a recibir pago triple, y cuenta con hasta un año para exigirlo en caso de que no se le haya otorgado conforme a la ley.

Historias recomendadas:

FBPT