¿Quiénes Cobran la Pensión Bienestar 16 y 23 de Enero 2026? Estos Hombres y Mujeres Reciben Pago
Avanza el Calendario del Bienestar del primer bimestre del año, conoce quiénes serán los siguientes en recibir su pago
¿No te ha caído el depósito? Paciencia. Avanza enero y con éste el calendario de Pagos del Bienestar 2026 correspondiente al primer bimestre del año, y por ello en N+ te actualizamos información sobre quiénes pueden cobrar el 16 y el 23 de enero.
Recuerda que, según lo anunciado por la Secretaría del Bienestar, será entre el 5 y el 28 de enero cuando se completen los pagos para todos aquellos hombres y mujeres inscritos a alguno de los programas del Bienestar.
Los pagos se realizan de forma escalonada a la cuenta del Banco del Bienestar de los beneficiarios, conforme a la primera inicial del primer apellido, por lo que antes ya te hemos anunciado quiénes cobraron el 12, 13 y 14 de enero.
Además, dado el interés que genera la inscripción de nuevos beneficiarios, ya te compartimos qué se sabe sobre un nuevo periodo de registro a la Pensión del Bienestar en febrero.
¿Qué hombres y mujeres cobran la Pensión Bienestar el 16 y 23 de enero 2026?
De modo que si aún no recibes tu depósito, lo más seguro es que estés por cobrar en los próximos días. Toda vez que durante este mes se entrega la Pensión del Bienestar a:
- Adultos mayores de 65 años y más
- Mujeres de 60 a 64 años
- Hombres y Mujeres con discapacidad
- Madres trabajadoras.
Por lo que este viernes 16 reciben su pago aquellas personas cuyo primer apellido inicia con la letra "M". Mientras que para el viernes 23 será turno de las personas cuya primera inicial del primer apellido es la letra "R".
Es decir, que todas las personas cuyo primer apellido inicie con las letras antes descritas recibirán el abono bimestral, por ejemplo los siguientes apellidos.
Viernes 16 de enero - Letra M
- Martínez
- Morales
- Mendoza
- Moreno
- Mendez
- Medina
- Márquez
- Mejía
- Maldonado
- Miranda
- Molina
- Meza
Viernes 23 de enero - Letra R
- Rodríguez
- Ramírez
- Reyes
- Ruiz
- Romero
- Rivera
- Ramos
- Rosas
- Ríos
- Rosas
- Rosales
- Robles
¿Cuánto me deben depositar en enero 2026 de Pensión Bienestar?
Ahora bien, si eres de las personas que están por recibir su pago del Bienestar, debes saber que a partir de este mes verás un mayor monto reflejado en tu cuenta, debido a que hubo un aumento en el monto de la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres del Bienestar.
Así que a partir de este depósito, la cantidad que te será depositada en tu Tarjeta del Bienestar dependerá del programa al que estés registrado:
- Adultos mayores reciben 6,400 pesos
- Personas con Discapacidad reciben 3,300 pesos
- Madres Trabajadoras reciben 1,650 pesos
- Mujeres Bienestar reciben 3,100 pesos
