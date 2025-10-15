Termina Hoy Registro Becas Benito Juárez 2025: ¿Cómo Puedes Consultar si Ya eres Beneficiario?

Así como fue anunciado por la Coordinación de Becas del Bienestar, hoy 15 de octubre 2025 cierra el registro de las Becas Benito Juárez 2025. Si tú ya te inscribiste, pero no estás seguro si estás dado de alta, o aún no has realizado el proceso y quieres aprovechar las últimas horas, aquí te decimos lo que debes hacer en el buscador.

En notas previas te hemos informado qué pasó con el pago de los beneficiarios inscritos, así como el motivo por que el que no se llevó a cabo en octubre 2025. Como debes saber, se trata de un apoyo bimestral de $1,900 pesos para estudiantes de nivel medio superior.

No obstante, en días recientes se dio a conocer un ajuste en la dispersión de los pagos que cambio el orden con el que se habían estado llevando a cabo.

¿Cómo hacer el registro Becas Benito Juárez 2025?

En caso de que aún no estés inscrito y cumplas con los requisitos para poder obtener el apoyo de bachillerato, los pasos a seguir son los que a continuación te enlistamos:

Crea tu cuenta en llave.gob.mx. Ingresa a becabenitojuarez.gob.mx. Captura tu CURP y datos de contacto. Ingresa la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela. Verifica y confirma tu registro.

Para crear tu cuenta Llave MX, que es una identidad digital que te permite realizar trámites oficiales y gubernamentales, estos son los datos que necesitas tener a la mano:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Código postal

¿Cómo consultar si ya estoy registrado en Becas Benito Juárez?

Si ya cumpliste con los pasos que te comentamos más arriba y finalizaste el proceso de inscripción en la página www.becabenitojuarez.gob.mx, te deberá de aparecer la leyenda "Tu solicitud ha sido registrada", lo cual significa que tu información será revisada y validada para continuar con el proceso de asignación de la beca.

Para confirmar si ya estás registro en la Beca Benito Juárez Media Superior, debes volver a iniciar sesión en este enlace con tu cuenta Llave MX y verificar que ya se realizó la inscripción al programa.

En el estatus de registro aparecerá como "pendiente de validación" si recientemente realizaste el proceso de inscripción y no ha sido dado de alta; sin embargo, ya los datos de los estudiantes sean validados, en el sitio se mostrará el mensaje de "registro exitoso".

Te recordamos que para los estudiantes que ya recibieron su tarjeta y algún depósito de este programa, no necesitan volver a hacer el registro, ya que son considerados como beneficiarios de continuidad por lo que solo deberán prepararse para recibir su apoyo.

