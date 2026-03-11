Registro Boxeando por la Paz: ¿Cómo Recibir Clases Gratis con Boxeadores Profesionales? Link

¿Te gustaría tomar clases de boxeo con profesionales? Si este 2026 te quieres iniciar en el deporte, el programa "Boxeando por la Paz" te da la oportunidad de asistir a clases gratis de este deporte. Para que no te quedes fuera, en N+ te explicamos, paso a paso, cómo inscribirte y cuál es el link de registro.

Apenas en febrero concluyó el registro para convertirse en instructor de este programa del Bienestar, que se encuentra integrado a 'Jóvenes Construyendo el Futuro", y por tanto los instructores cobran un salario mensual de 9 mil 582 pesos mensuales.

Se trata de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que pretende ser un apoyo del Bienestar para los jóvenes. Por lo que en una nota previa ya te explicamos todos los detalles de este programa que impulsa la atención a las causas a través del deporte.

¿Cómo inscribirse a las clases de Boxeando por la Paz? Pasos y Link

Ahora bien, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a través del programa 'Boxeando por la Paz' acercó a profesionales de esta disciplina a gimnasios comunitarios para ofrecer clases totalmente gratis a niñas, niños y adolescentes.

Las clases iniciaron el lunes 2 de marzo y de hecho te puedes inscribir en línea. Para poder tener un lugar asegurado en las clases, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/boxeandoporlapaz/

Selecciona la Opción 'Inscríbete a Clases Gratis de Box'

Serás redireccionado a la página: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/boxeandoporlapaz/registro_alumno.php

Ingresa tu CURP, correo electrónico, teléfono y código postal

Además, debes saber que con la cuenta que creas, podrás consultar los horarios, sedes y administrar tu inscripción.

¿Qué días hay clases de 'Boxeando por la Paz' y en qué horarios?

Una vez registrado, vale la pena que consultes en la plataforma la disponibilidad de horarios para las clases de ‘Boxeando por la Paz’. Aunque el horario de atención general es de lunes a viernes, lo cierto es que la hora exacta cambia de un municipio a otro.

Aún así, los horarios se pueden consultar directamente al hacer clic en el link del directorio de Gimnasios Disponibles para Clases Gratis de Box.

Ahí hallarás el nombre del gimnasio donde se da la clase gratis y su ubicación. Además del nombre del entrenador, la disponibilidad de lugares y el horario de L a V.

Una vez que has consultado la disponibilidad, sigue los siguientes pasos:

Inicia sesión en https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/boxeandoporlapaz/ con tu usuario y contraseña Selecciona la sede y horario para apartar tu lugar en la clase No te olvides de acudir el día y hora seleccionado

