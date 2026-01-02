Restos de Mexicanos Fallecidos en Accidente en Galveston, Texas, Serán Repatriados Este Viernes

Al mediodía de este 1 de enero de 2026, llegó al Aeropuerto Internacional Scholes, en Galveston, Texas, una aeronave de la Secretaría de Marina para repatriar los cuerpos de las seis personas fallecidas el pasado 22 de diciembre.

Los hechos ocurrieron cuando otra nave de la Marina se desplomó mientras funcionaba como ambulancia, lo que dejó un saldo de seis fallecidos y dos sobrevivientes.

El accidente se tornó todavía más trágico, ya que un menor de nombre Federico, que iba a ser atendido por quemaduras en el Hospital Shriners, también murió en el siniestro.

Junto a él, perdieron la vida cuatro elementos navales y un médico; mientras que sobrevivieron la madre del menor, Julia, y una enfermera, Miriam, quienes se recuperan en un hospital en Texas.

Concluye procedimiento forense

Una vez que concluyeron los procedimientos forenses y legales en territorio estadounidense, este viernes 2 de enero serán repatriados los restos de los fallecidos.

Se prevé que el avión de la Marina salga a las 7:30 horas del Aeropuerto Internacional Scholes, en la ciudad texana, rumbo a nuestro país.

En todo este proceso participaron autoridades locales, consulares en Houston y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

