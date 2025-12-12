Resultados Lotería Nacional Hoy 12 de Diciembre 2025: Ganadores Sorteo Especial 307 de la Virgen

Se conmemora una fecha importante en el país y para todas las personas que que decidieron participar en la rifa que da 40 millones de pesos, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 12 de diciembre 2025, para que conozcas al boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de premios y ganadores del Sorteo Especial 307, que se realiza en conmemoración por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Si te perdiste alguno de los últimos sorteos de la Lotería Nacional, en una nota ya te mostramos los resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1729. De igual forma también te contamos cuándo es el Sorteo Gordo de Navidad 2025 y la lista de premios que dio la Lotería Nacional 12 de diciembre de la Virgen.

¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este viernes 12 de diciembre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Además de los juegos tradicionales, también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor del Sorteo Especial 307 de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número, que asciende a una cifra de 40 millones de pesos para quienes compraron tres series completas.

Para el segundo lugar también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 4.5 millones de pesos. De ahí, la cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son bastante atractivos una rifa poco común.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 12 de diciembre 2025?

Los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 307 de este día:

El número obtiene premio de 40,500,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 4,500,00.00 pesos.

El número obtiene premio de 600,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 600, 000.00 pesos.

El número obtiene premio de 600,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 600,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 300,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 300,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 300,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 300,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 190,500.00 pesos.

El número obtiene premio de 190,500.00 pesos.

¿Cómo ver la lista de premios del sorteo especial de hoy viernes con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 307 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 12 de diciembre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

