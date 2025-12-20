Resultados Sorteo Melate 4150 Hoy: ¿Cuáles son los Números Ganadores y Cómo Cobrar Tu Premio?

Se realizó el tradicional juego de la Lotería Nacional este 19 de diciembre 2025 celebrando a, por lo que en N+ te decimos los resultados del Sorteo Melate 4150. y cómo cobrar tu premio.

¿Cuáles son los resultados del Sorteo Melate?

Los números ganadores de Melate 4150, realizado este viernes 19 de diciembre de 2025 son:

Melate 4150 : 24,36,28,53,3,47

Adicional: 37

¿Cuáles son los premios de Melate 4150?

Te recordamos que los números ganadores de Melate son: 24,36,28,53,3,47

Del 6º al 9º lugar los premios son fijos. Del 1º al 5º lugar la premiación es variable y depende del monto acumulado y número de ganadores.

Recordemos que la Bolsa Mínima Garantizada es de 30 millones de pesos, acumulable si no hay ganador en el primer premio.

Historias recomendadas:

INFONAVIT 2026 Para Jóvenes de 20 a 35 Años: Así Puedes Obtener una Casa Nueva

¿De Qué Murió la Influencer María José Calderón, Conocida Como Mayits?



DMZ