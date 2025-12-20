Resultados Sorteo Melate 4150 Hoy: ¿Cuáles son los Números Ganadores y Cómo Cobrar Tu Premio?
Si jugaste en el Sorteo Melate 4150, te damos a conocer los resultados.
Se realizó el tradicional juego de la Lotería Nacional este 19 de diciembre 2025 celebrando a, por lo que en N+ te decimos los resultados del Sorteo Melate 4150. y cómo cobrar tu premio.
¿Cuáles son los resultados del Sorteo Melate?
Los números ganadores de Melate 4150, realizado este viernes 19 de diciembre de 2025 son:
- Melate 4150 : 24,36,28,53,3,47
- Adicional: 37
¿Cuáles son los premios de Melate 4150?
- Del 6º al 9º lugar los premios son fijos. Del 1º al 5º lugar la premiación es variable y depende del monto acumulado y número de ganadores.
Recordemos que la Bolsa Mínima Garantizada es de 30 millones de pesos, acumulable si no hay ganador en el primer premio.
