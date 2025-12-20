Inicio Nacional Resultados Sorteo Melate 4150 Hoy: ¿Cuáles son los Números Ganadores y Cómo Cobrar Tu Premio?

Resultados Sorteo Melate 4150 Hoy: ¿Cuáles son los Números Ganadores y Cómo Cobrar Tu Premio?

Si jugaste en el Sorteo Melate 4150, te damos a conocer los resultados.

Estos son resultados del Sorteo Melate 4150

Ya se dieron a conocer los resultados del Sorteo Melate 4150. Foto: Cuartoscuro

Se realizó el tradicional juego de la Lotería Nacional este 19 de diciembre 2025 celebrando a, por lo que en N+ te decimos los resultados del Sorteo Melate 4150. y cómo cobrar tu premio.

¿Cuáles son los resultados del Sorteo Melate?

Los números ganadores de Melate 4150, realizado este viernes 19 de diciembre de 2025 son:

  • Melate 4150 :  24,36,28,53,3,47
  • Adicional: 37

¿Cuáles son los premios de Melate 4150?

Te recordamos que los números ganadores de Melate son: 24,36,28,53,3,47

  • Del 6º al 9º lugar los premios son fijos. Del 1º al 5º lugar la premiación es variable y depende del monto acumulado y número de ganadores.

Recordemos que la Bolsa Mínima Garantizada es de 30 millones de pesos, acumulable si no hay ganador en el primer premio.

