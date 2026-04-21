SCJN Avala Sancionar con Cárcel Discurso de Odio contra Comunidad de la Diversidad Sexual

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó parcialmente un artículo del Código Penal de Sinaloa que sanciona con hasta tres años prisión a quienes “provoquen” o “inciten” discursos de odio contra la comunidad de la diversidad sexual y de género.

El ministro Arístides Guerrero señaló que combatir los discursos de odio es urgente porque no se quedan en las palabras, se filtran en la vida cotidiana, deshumanizan, normalizan la agresión y abren la puerta a la violencia más grave.

“Si el Congreso de Sinaloa decidió incorporar este tipo penal es porque precisamente se vive un contexto de violencia no solamente en dicho estado sino en todo el país; esta Corte puede precisamente apoyar a erradicar estos discursos de odio”.

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Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa comentó que la literalidad de la norma es lo suficientemente clara cuando sanciona penalmente a quien provoque o incite llevar a cabo acciones o expresiones verbales o escritas de cualquier tipo.

“(...) basadas en odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas pues en este caso los verbos 'incitar' o 'provocar' se refiere a las personas que alientan a otras a adherirse a sus menajes o discursos de odio”.

¿Qué fracción invalidaron?

Al analizar una acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó una porción de la norma que sancionaba también a quienes “apoyen a difundir” los presuntos discursos de odio.

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Así lo dijo Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN: “Difundir si es un acto que depende de la persona que lo está haciendo, pero apoyar a difundir, pues también es complejo, con un retuit o un reenvío de un mensaje pues ya puedo decir ya estoy apoyando, y esa sola conducta ya puede ser criminalizada, esto sí entra en tensión con la libertad de expresión”.

Durante la votación, la ministra María Estela Ríos, se confundió al emitir el sentido de su voto pues se pronunció por la invalidez de la totalidad de la reforma y al momento de votar por la porción que se proponía invalidar también votó en contra.

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Con información de Jessica Murillo

ICM