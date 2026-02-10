Alrededor del 78% de Armas Aseguradas en México Proviene de EUA: Defensa 

El secretario de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, informó que en lo que va de la presente administración se han asegurado 18 mil armas largas y cortas, de las cuales entre el 77 y 78% proviene de Estados Unidos de América (EUA).

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general presentó datos sobre el decomiso de armamento, luego de que The New York Times informó que en México, los cárteles del narcotráfico ocupan municiones diseñadas para el Ejército estadounidense.

El secretario de la Defensa dijo que en nuestro país también se ha decomisado armamento más letal:

215 armas calibre 50 (fusiles Barret)

20 lanzagranadas calibre 40

12 lanzacohetes

273 ametralladoras de diferentes calibres

Municiones decomisadas en México

Según el medio estadounidense, las organizaciones criminales han empleado munición calibre .50 producida en una planta del Ejército de EUA a las afueras de Arkansas City, gestionada por contratistas privados.

Al respecto, Trevilla Trejo dio a conocer que desde 2012 (desde que se tiene registro en la Defensa sobre municiones) se han asegurado 137 mil cartuchos de ese calibre, de los cuales 47% provienen de esa empresa estadounidense, que han sido comercializados en armerías del sur de Estados Unidos.

Añadió que la mayoría de los cartuchos se han incautado en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y en menor cantidad en Michoacán.

Demanda contra armadoras

Sobre este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se está evaluando que las demandas que tiene el Gobierno de México contra armadoras, incluyan esta parte de las municiones.

Es una empresa privada que comercializa estos armamentos, aunque sean del uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos (…) Es muy importante que se investigue cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país.

Desde ayer, la mandataria nacional dio a conocer que el Gobierno mexicano ya se encuentra revisando el reporte de NYT, para poder dialogar con las autoridades estadounidenses y ver por qué está ingresando ese armamento a México.

