Así Es el Nuevo Buque Multipropósito que Construye la Marina: ¿Cuál Es su Función?
La Marina compartió cómo será el nuevo buque; te indicamos cuáles serán sus funciones
La Secretaría de Marina (Semar) avanza en la construcción de un nuevo Buque Multipropósito (MPV, por sus siglas en inglés), en N+ te compartimos cómo es y cuál es su función.
Señaló que se trata de un proyecto naval que busca reforzar las capacidades operativas de la Armada de México en tareas de vigilancia, apoyo a la población y respuesta ante emergencias.
El desarrollo de esta embarcación presenta un avance del 37% en el procesamiento del acero estructural adquirido durante 2024. El plan contempla que el buque pueda entrar en operaciones en el año 2029.
¿Cuál será la función del nuevo buque multipropósito?
El nuevo MPV está diseñado para realizar misiones de vigilancia de largo alcance en aguas nacionales, así como para participar en labores de ayuda humanitaria y en operaciones del Plan Marina, mecanismo que se activa ante desastres naturales en México.
Entre sus principales características están las siguientes:
- Amplias áreas de habitabilidad para la tripulación y personal adicional.
- Hospital fijo a bordo y opción de integrar módulos médicos adicionales.
- Capacidad de carga sobre cubierta para transportar vehículos y equipo especializado.
- Espacio para movilizar vehículos anfibios.
- Transporte de personal en distintos escenarios operativos.
- Plataforma con capacidad para operar helicópteros y drones.
- Diseño flexible que permitirá incorporar tecnología o adaptaciones futuras.
El proyecto forma parte de la estrategia de construcción naval impulsada por la Marina para atender requerimientos estratégicos y operativos del país. Además de fortalecer las capacidades marítimas, la edificación de este buque también implica la generación de empleos directos e indirectos.
