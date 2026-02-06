Ordenan Prisión Preventiva a Alcalde de Tequila, Diego "N"; Extorsionaba Comerciantes y Empresas

Este viernes 6 de febrero 2026, el juez de control, Mario Elizondo Martínez, ordenó la prisión preventiva oficiosa para el presidente municipal de Tequila, Diego “N”. La defensa del alcalde solicitó la ampliación del término constitucional.

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego "N", fue detenido ayer por presuntamente tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La audiencia se desarrolla en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Se le acusa de los delitos de:

Delincuencia organizada, secuestro y secuestro agravado.

¿Cuándo podría ser vinculado a proceso el alcalde de Tequila?

De acuerdo con lo desarrollado en la audiencia, y la ampliación del término, se prevé que sea el próximo martes 10 de febrero, cuando resuelva si es vinculado o no, a proceso penal.

En tanto, el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas, con quienes fue detenido Diego "N", también podrían ser vinculados a proceso ese día.

¿Qué pasó en la audiencia de Diego "N" hoy en El Altiplano, Edomex?

De acuerdo con lo que se alegó en la audiencia, Diego "N" estaba cometiendo actos de extorsión de todo tipo. Desde pequeños y medianos comerciantes, hasta a empresarios tequileros. Les cobraba derechos de piso, entre los 500 pesos hasta millones de pesos, dependiendo del tipo de negocio, y alegaba que los recursos irían para el municipio.

