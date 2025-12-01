Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 1 de Diciembre 2025.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para este lunes 1 de diciembre en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

Noticia relacionada: Campesinos Anuncian Bloqueos en Estas Carreteras Mañana, Lunes 1 de Diciembre 2025

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

Las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones. Foto: Cuartoscuro.

3:16 Horas. Autopista Córdoba–Veracruz. Cierre parcial de circulación en el km 13, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de un tractocamión con falla mecánica.

3:15 Horas. Autopista Hermosillo–Magdalena. Restablecida la circulación en el km 17, dirección Hermosillo.

1:18 Horas. Autopista México–Querétaro. Restablecida la circulación en el km 37, dirección CDMX, luego del retiro de unidades siniestradas. El tramo opera de manera normal.

1:17 Horas. Autopista Hermosillo–Magdalena. Cierre parcial de circulación en el km 17, dirección Hermosillo. Reducción de carriles por atención de accidente debido a un choque contra semoviente.

Historias recomendadas:

Con información de Capufe

ASJ