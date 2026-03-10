Homicidios en México Bajan 44%: Febrero 2026, el Mes Más Bajo Desde Hace 10 Años: Sheinbaum
Febrero de 2026 es el mes más bajo en el delito de homicidio doloso desde hace 10 años, destaca la presidenta Sheinbaum
El Gobierno de México presentó hoy, 10 de marzo de 2026, resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad; la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el delito de homicidio doloso ha bajado 44%, de septiembre de 2024 a febrero de 2026.
En la conferencia mañanera de este martes, la mandataria subrayó que se ha registrado una reducción continúa en el delito de homicidio doloso y que febrero de 2026 es el mes más bajo desde hace 10 años, con 38 homicidios menos, en promedio diario, que en septiembre de 2024.
