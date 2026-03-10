Homicidios en México Bajan 44%: Febrero 2026, el Mes Más Bajo Desde Hace 10 Años: Sheinbaum

El Gobierno de México presentó hoy, 10 de marzo de 2026, resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad; la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el delito de homicidio doloso ha bajado 44%, de septiembre de 2024 a febrero de 2026.

En la conferencia mañanera de este martes, la mandataria subrayó que se ha registrado una reducción continúa en el delito de homicidio doloso y que febrero de 2026 es el mes más bajo desde hace 10 años, con 38 homicidios menos, en promedio diario, que en septiembre de 2024.

En N+ puedes ver en vivo la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT