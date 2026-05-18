Marina Asegura 1.5 Toneladas de Cocaína y una Embarcación en Costas de Chiapas; Hay 5 Detenidos

Este lunes, 18 de mayo de 2026, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron droga en altamar y detuvieron a cinco personas en costas de Chiapas.

Mediante un comunicado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal detalló que se aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una embarcación, a 80 millas náuticas (148 km) al noroeste de Chiapas.

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Millonaria afectación a grupo delictivo

Indicó que se trata de el sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar y que el golpe de hoy representa tres millones dosis que equivalen a más de 612 millones de pesos, lo que implica una afectación económica significativa a la estructura financiera de los grupos delictivos.

Como parte de las acciones para impedir el trasiego de drogas por mar, elementos de @SEMAR_mx realizaron el sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar y detuvieron a cinco personas en aguas de Chiapas.



Se aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una… pic.twitter.com/j0c5aL2Tn9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

Cabe recordar que hace unos días, el 14 de mayo, la Marina aseguró paquetes con una sustancia similar a la cocaína, los cuales fueron encontrados flotando en el mar al suroeste del estado de Oaxaca.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a 248 millas náuticas de Huatulco y fue realizado durante recorridos de vigilancia marítima de la Semar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La droga y embarcación aseguradas hoy, así como las personas detenidas, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, para determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR),

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Con información de N+.

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