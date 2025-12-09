García Harfuch Explica Motivo de Detención del Exgobernador de Chihuahua, César ‘N’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó este 9 de diciembre de 2025 el motivo por el cual fue detenido el exgobernador de Chihuahua, César “N”, quien hace tres años fue extraditado de Estados Unidos a México.

Durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó ayer una orden de aprensión en contra del exmandatario estatal, la cual había sido liberada con anterioridad.

“Es una orden de aprehensión que no fue liberada recientemente; ya tenía la orden de aprehensión y el día de ayer se cumplimentó por parte de la FGR”, explicó.

De acuerdo con el titular de la SSCP, se trata de una orden por delitos muy específicos: lavado de dinero o desvío de recursos.

Orden fue emitida desde 2024

Según un comunicado de la FGR, la orden de aprehensión contra el exgobernador fue emitida desde el 16 de mayo por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y explicó cómo ha sido el caso:

César “N” fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida .

. Se le extraditó a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa , investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua.

y , investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua. El 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto.

La autorización fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

Ante ello, el exmandatario fue detenido ayer ya que es investigado por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, “en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”, dijo la FGR.

El caso Duarte

César Duarte se sumó al PRI en 1977, fue diputado federal en dos ocasiones y presidente de la Cámara de Diputados de 2008 a 2009.

Luego fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016 y luego de dejar el cargo fue objeto de investigaciones y órdenes de aprehensión por presuntos delitos financieros, incluido el desvío de recursos por más de mil 200 millones de pesos destinados, según las acusaciones, a financiar campañas electorales del PRI en 2017.

Se emitió una orden de captura en su contra y desde entonces se convirtió en prófugo de la justicia y fue expulsado del PRI.

Fue detenido en Miami y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por peculado y asociación delictuosa y recluido en el penal de Aquiles Serdán.

En 2024, una jueza local modificó la medida cautelar y le concedió la libertad condicional con brazalete electrónico.

En tanto, el 6 de junio del año pasado se consideró que había vencido el plazo máximo de prisión preventiva y se determinó su liberación.

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los anteriores, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

