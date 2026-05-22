Semar Asegura Droga Vinculada con ‘Los Mayos’ y Combustible en Chiapas

El Gabinete de Seguridad informó hoy, 22 de mayo de 2026, que la Secretaría de Marina (Semar) encabezó varios cateos en Chiapas, donde se aseguró droga, presuntamente vinculada con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, combustible, armas y una bodega; por estas acciones, 4 personas fueron detenidas.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que el aseguramiento de la droga y el combustible se realizó durante 4 cateos ejecutados en diferentes poblados de Chiapas, en los que participó la Semar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía y la Policía Estatal.

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Cateos en Chocohuital, Playa Grande y Paredón

En un inmueble, ubicado en las inmediaciones del poblado de Chocohuital, las autoridades aseguraron unos 70 bidones con capacidad para 50 litros de combustible, un arma larga, cuatro cargadores, cinco equipos de comunicación satelital, balizas, documentos, y una embarcación tipo rivereña sin motor.

En el embarcadero de Chocohuital, las autoridades detuvieron a 4 personas y aseguraron 7 balizas, 29 equipos de radiocomunicación satelital, tres brújulas, cuatro equipos de radiocomunicación, cuatro convertidores de corriente, un arma larga, tres cargadores, motores fuera de borda, más de 80 garrafas con capacidad de 50 litros de gasolina, una dosis de droga y tres bolsas transparentes que contenían 6 dosis de cocaína.

Mientras que en un inmueble del poblado de Playa Grande, las autoridades decomisaron 70 bidones llenos, 49 bidones vacíos, dos balizas, 5 propelas, cajas de aceite para motores fuera de borda, cuerdas, una manguera, 2 bombas de achique y un cubitanque vacío.

En otro de los cateos, ejecutado en el poblado de Paredón, aseguraron 50 paquetes de cocaína, más de 60 bidones con capacidad de 50 litros de gasolina, 29 bidones vacíos, 2 cargadores para arma larga, 3 cubitanques vacíos, 9 boyas satelitales.

El inmueble, presuntamente utilizado como bodega para realizar actividades relacionadas con el tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima, quedó asegurado.

El Gabinete de Seguridad apunto que a las 4 personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con el material asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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RMT