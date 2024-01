Transportistas Convocan a Paro Nacional en Demanda de Seguridad

El aumento en los asaltos y asesinatos de transportistas en carreteras del país provocó que la coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte convocara a un paro nacional el próximo 5 de febrero.

Esta y otras organizaciones aseguran que las autoridades no han hecho lo suficiente para garantizar la integridad de sus operadores y de los millones de pesos en mercancías que transportan y que son esenciales para la economía nacional.

Derivado de dicha inseguridad, el conductor de un tráiler resultó herido el miércoles pasado tras ser atacado a balazos en un intento de asalto en la autopista México-Querétaro.

Se encuentra estable y fue sometido a una limpieza quirúrgica, el disparo que recibió no dañó órganos vitales.

Fue atendido en el hospital de zona número 3 en San Juan del Río.

Sobre este caso la secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez, indicó:

Encontraron una lesión, efectivamente, por arma de fuego en el hombro izquierdo y alcanzó a lesionar el hueso del húmero, afortunadamente no de consecuencias, no perforó pulmón. Hay orificio de entrada y salida. Ya determinarán si hay necesidad de una siguiente cirugía por la lesión ósea que hubo

En tanto, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga expresó su preocupación por los ataques a choferes.

Miguel Ángel Martínez, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga lamentó:

Muy tristemente los delitos que nos están asfixiando ahora nos tiene muy preocupados porque están trastocando la vida de nuestros operadores, lo que estamos observando por ejemplo ayer, los videos, la violencia ya rebasó los límites

Por su parte Luis García, director de Asuntos de Seguridad de la CANACAR informó:

Respecto al número de pérdidas de vida, observamos que hay números diversos, entre quienes hablan de 50 hasta 150

Durante 2023 se registraron 13 mil robos al autotransporte de carga con o sin violencia, 93% de los asaltos y robos se concentraron en: Estado de México, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. Advierten que denunciar es complicado.

Miguel Ángel Martínez explica:

"Un operador se reporta: 'Me balacearon y me quisieron quitar el camión'. ¿Y luego? 'Pues tiene 3 balazos'. ¿Y a ti qué te pasó? 'No me pasó nada' '¿Sabes qué?, arréglalo; tómate un tecito de tila y avánzale'. Esa es la realidad. Es toda una tramitología que nos complica todavía más la situación"

Por su parte la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte, integrada por ocho agrupaciones, convocó a un paro nacional el próximo 5 de febrero, en demanda de seguridad para conductores y transportistas.

