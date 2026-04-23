Sheinbaum Confirma que Investigan a Ebrard por el Tema de su Hijo en Embajada de Reino Unido

Durante su Mañanera del Pueblo de hoy, 23 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que investigan a Marcelo Ebrard por el tema de su hijo en la Embajada de Reino Unido.

La mandataria explicó que la indagatoria no surgió de oficio, si no a partir de denuncias presentadas ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

También detalló que, conforme al procedimiento, cualquier señalamiento de este tipo obliga a iniciar una revisión administrativa para determinar si existió alguna falta legal: "Hubo solicitudes a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno algunas quejas y de manera automática tiene que abrirse la investigación", precisó.

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¿Qué ha dicho Marcelo Ebrard?

El pasado jueves 16 de abril de 2025, Ebrard se pronunció respecto a los señalamientos en contra de su hijo en la residencia oficial en la embajada de México en Londres.

En ese sentido, rechazó que se tratara de abuso de poder y fue enfático al señalar que no hubo uso indebido de recursos, en N+ te contamos todos los detalles en Ebrard Niega Uso Indebido de Recursos Públicos por Estancia de su Hijo en Residencia Diplomática.

Cabe señalar que el caso continúa bajo análisis de la Secretaría Anticorrupción, instancia que deberá determinar si hubo alguna irregularidad y, en su caso, proceder conforme a la ley.

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