Sheinbaum Descarta que se Usen Remesas para Lavado de Dinero y Pide No Criminalizar a Migrantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló este martes 2 de diciembre de 2025 que no existen indicios de lavado de dinero a través del envío de remesas al país.

Esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello, y si hubiera pues tiene que sancionarse.

Así lo dijo la mandataria durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, en la que agregó que no se pueden explicar las remesas a México por un asunto ilegal, sino que tiene que ver con el apoyo de los connacionales a sus familias.

Pide no criminalizar a migrantes

Sheinbaum Pardo comentó que hay alrededor de 40 millones de connacionales en Estados Unidos que envían apoyos a sus familiares en México.

“No hay indicios de lavado de dinero y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo, pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas. Hay muchísimos (migrantes), son 40 millones —de primera, segunda y tercera generación— que atienden a sus familias”, sostuvo.

En caso de hallazgo, se debe presentar carpeta de investigación

La presidenta mexicana también refirió que si algún delincuente usa las remesas para lavar dinero, debe investigarse y sancionarse.

“Si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, pues tiene que investigarse y sancionarse, pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal. Tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí, en los otros países hay que investigarlo, y si se encuentra algo, tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía”, añadió.

