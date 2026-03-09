Sheinbaum Inaugura el Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró hoy, 9 de marzo de 2026, el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México (CDMX), del IMSS Bienestar.

La mandataria ofreció la conferencia de prensa mañanera de este lunes en el Hospital Oncológico para la Mujer, ubicado en La Pastora, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México. Foto: Presidencia de México

La presidenta Sheinbaum mencionó que el Hospital Oncológico para la Mujer “es un modelo que vamos a replicar en otros lugares del país” y subrayó que el proyecto fue ideado desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Detalló que el edificio “fue iniciado -en su momento- por la alcaldía Gustavo A. Madero”, pero “se quedó abandonado y durante el COVID, lo rehabilitamos”.

Sheinbaum Pardo recorrió las instalaciones del nuevo Hospital Oncológico para la Mujer acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y el secretario de Salud, David Kershenobich; entre otras autoridades.

“Está garantizado que en 30 días empieza el tratamiento” contra el cáncer, afirmó la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió las instalaciones del nuevo Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX. pic.twitter.com/BhQhOsiVnb — NMás (@nmas) March 9, 2026

Al finalizar la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum cortó el tradicional listón, acto con el que quedó oficialmente inaugurado el nuevo Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México.

Mapa del Hospital Oncológico de la Mujer

