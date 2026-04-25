Sheinbaum Invita a Clase Nacional de Beisbol y Sóftbol en Hidalgo

Durante su visita al estado de Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en un entrenamiento de niñas y niños rumbo a la Clase Nacional de Beisbol y Sóftbol, que se llevará a cabo este domingo y que busca convertirse en la más grande del mundo.

En el encuentro con los menores, la mandataria subrayó la importancia de realizar actividad física de manera regular, no solo para mantener una buena salud, sino también para fomentar hábitos de vida positivos.

Como parte de su gira de trabajo, Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, acompañada por el gobernador Julio Menchaca Salazar. Durante la visita, evaluó los avances y la calidad de la infraestructura destinada al desarrollo de atletas en la entidad.

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Entrenamiento y demandas

En estas instalaciones, la presidenta presenció el entrenamiento infantil e invitó a la población a sumarse a la Clase Nacional de Beisbol y Sóftbol, que se desarrollará de manera simultánea en las 32 entidades del país. La actividad es organizada en coordinación con la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE), la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y autoridades deportivas estatales y municipales, con una participación estimada de cerca de 50 mil personas.

Más tarde, la agenda presidencial continuó en el municipio de Tenango de Doria, donde encabezó un encuentro con integrantes de la comunidad de la región Otomí-Tepehua. Durante el evento, habitantes señalaron la falta de medicamentos en el centro de salud local.

Ante esta situación, la presidenta visitó la unidad médica y constató un desabasto cercano al 20% de los insumos, comprometiéndose a resolver el problema. “Hay un problema en el proveedor”, explicó.

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