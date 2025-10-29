Sheinbaum Pide a Estados Unidos que Mejore Protocolo contra Narcotráfico en el Mar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 29 de octubre de 2025 que pidió al embajador Ronald Johnson que Estados Unidos de América (EUA) mejore su protocolo para combatir posible narcotráfico en el mar, pero aclaró que se planteó que continúen los operativos.

Estados Unidos ha realizado al menos 10 ataques en aguas internacionales, en contra de presuntas lanchas cargadas con droga, que han dejado decenas de muertos.

Apenas el pasado 28 de octubre de 2025 se dio a conocer que la Secretaría de Marina activó un protocolo de rescate por un sobreviviente a un ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha en el Pacífico.

Sheinbaum pide cambio del protocolo de Estados Unidos

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se llevó a cabo una reunión con el embajador de Estados Unidos en México, como N+ lo informó ayer, y se le plantearon temas de seguridad.

Lo que queremos es que se mejore el protocolo, en el marco de los acuerdos de seguridad, pero que se siga operando.

Más información en breve