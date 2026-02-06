Sheinbaum Responde a NYT por Publicación sobre Narcopolítica: “Es Ficción”

La presidenta Claudia Sheinabaum Pardo habló hoy, 6 de febrero de 2026, sobre un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times que sugirió una presunta colusión política con el crimen organizado en México.

Durante su conferencia de prensa realizada desde Michoacán, la mandataria nacional consideró que se trata de un “artículo ficción” porque no existe ninguna prueba.

Salió un artículo en el New York Times ayer, que es el artículo ficción, porque no hay ninguna prueba.

Así lo refirió Sheinbaum Pardo, quien agregó que cuando existe una denuncia tiene que haber una investigación y tiene que haber pruebas.

“No tendríamos resultados si hubiera colusión”

La titular del Ejecutivo federal enfatizó además: “No tendríamos los resultados que tenemos si hubiera una colusión con el crimen”.

Añadió que en el sistema penal acusatorio de México, cuando se presenta una denuncia, la Fiscalía abre una carpeta de investigación, y a partir de ello tienen que existir pruebas para llevarlas ante un juez, quien dicta una orden de aprehensión si determina que hay pruebas suficientes, y entonces después llega el juicio.

“Es un artículo ficción, ¿qué es lo que hay? Cuando hay denuncias pues se hace la investigación, no porque haya una denuncia es cierto, tiene que haber investigación y tiene que haber pruebas”, reiteró.

Coordinación

Sheinbaum Pardo además reiteró que en su administración hay un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad, en coordinación con todos los estados de la República, para atender el problema de violencia.

“Porque lo que queremos es disminuir la violencia y los delitos de alto impacto, y se hace con los dos ejes, atención a las causas y cero impunidad”, puntualizó.

