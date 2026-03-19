Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 19 de Marzo de 2026

Desde muy temprano comenzó hoy, 19 de marzo de 2026, la actividad sísmica en el México, en N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los sismos que se registraron este jueves.

Uno de los temblores con mayor magnitud ocurrió en el estado de Guerrero a las 05:25 horas, fue de 4.7. El epicentro se localizó a 6 kilómetros al sureste de Tecpan, con una profundidad aproximada de 38 kilómetros, en N+ te compartimos los detalles en Tiembla en Guerrero Hoy: SSN Informa Magnitud y Epicentro del Temblor este 19 de Marzo 2026.

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Magnitud y epicentro de los sismos de hoy

Epicentro a 20 km al noreste de Acapulco con magnitud 4.0, a las 8:01:22, profundidad 35.7 km.

Epicentro: 139 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, magnitud 3.8 a las 04:59:36 con profundidad 10 km.

A 105 km al suroeste de Pinotepa Nacional, magnitud 3.6, a las 4:45:30 y profundidad: 10 km.

A 196 km al suroeste de Cihuatlán, con una magnitud de 3.6 a las 4:23:11 horas y con una profundidad de 10 km.

A las 2:57 horas, ocurrió un sismo de magnitud 3.7 a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, con una profundidad de 30.2 kilómetros.

Estos movimientos, en su mayoría de baja magnitud por lo que no ameritaron la activación de la Alerta Sísmica en la Ciudad de México ni en otras entidades.

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