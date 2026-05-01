“Tiene que Demostrarse la Responsabilidad”, Insiste Sheinbaum por Rubén Rocha Moya

Ante el caso del gobernador Rubén Rocha, quien fue acusado de presuntos delitos de narcotráfico por una Fiscalía estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que debe demostrarse la responsabilidad, dentro del marco jurídico mexicano.

“Todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable, así es la justicia en México. Tiene que demostrarse, dentro de nuestro marco jurídico, en efecto la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público, una mexicana o mexicano”.

Así lo declaró hoy, 1 de mayo de 2026, durante su tradicional conferencia de prensa mañanera.

En contexto

La Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York abrió una acusación formal en contra de Rubén Rocha y nueve personas más por presuntos delitos de tráfico de drogas.

Las 10 personas fueron señaladas de cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia.

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Análisis de la FGR

La mandataria mexicana sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que hacer el análisis de lo que solicitaron las autoridades de EUA, si es que hay pruebas en el caso del gobernador de Sinaloa, “y si no, solicitar las pruebas necesarias”, dijo.

En su encuentro con los medios de comunicación en Centro Cultural del México Contemporáneo, con motivo del Día del Trabajo, agregó que “lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente”.

“Nosotros defendemos el Estado de Derecho, las Leyes y la Constitución (…) Lo que es lamentable es que la oposición se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para defender su posición”, puntualizó.

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Colaboración con Estados Unidos

En otro tema, recordó que México y Estados Unidos tienen un entendimiento de colaboración en materia de seguridad, en el que está establecido el respeto a la soberanía y otros tres principios

Respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Responsabilidad compartida y diferenciada.

Respeto y confianza mutua.

Cooperación sin subordinación.

Sheinbaum comentó que hasta ahora ha habido respeto.

“¿Qué es lo que tenemos? Una oficina en el sur de Nueva York, que hace la solicitud de extradición de 10 mexicanos. ¿Qué tiene que regir eso? El tratado de extradición, la Constitución y la leyes mexicanas. ¿Quién tiene que interpretar eso? La Fiscalía General de la República, y en su momento con esa opinión la Secretaría de Relaciones Exteriores”, agregó.

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Con información de N+

spb