Frente Frío 15 y Vaguada Polar Golpearán a México con Heladas y Caída de Aguanieve
Carolina López Soto
El frente frío traerá un marcado descenso de temperaturas en más de 20 estados del país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío número 15, acompañado de una vaguada polar, traerá un marcado descenso de temperaturas, lluvias y posible caída de nieve o aguanieve en más de 20 estados del país a partir de este martes 18 de noviembre.
De acuerdo con el organismo, este martes el frente frío 15 avanzará de manera gradual por el noroeste, norte y noreste de México, asociado con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones provocarán un ambiente frío, vientos muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, así como la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
Para el miércoles 19, se mantendrá el desplazamiento del sistema frontal por las mismas zonas, reforzando el descenso térmico y la presencia de vientos intensos y precipitaciones.
Frente frío 16 ingresa al país
Ese mismo día, el frente frío número 16 ingresará por el noroeste del país y se asociará también con una vaguada polar y las corrientes en chorro, generando bajas temperaturas, lluvias y chubascos en la región, además de condiciones para nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.
El SMN añadió que persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en estados de la Mesa del Norte —Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí— y de la Mesa Central —Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas—, con posibles heladas al amanecer.
Clima para el martes 18 de noviembre
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.
Clima para el miércoles 19 de noviembre
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.
