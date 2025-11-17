Frente Frío 15 y Vaguada Polar Golpearán a México con Heladas y Caída de Aguanieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío número 15, acompañado de una vaguada polar, traerá un marcado descenso de temperaturas, lluvias y posible caída de nieve o aguanieve en más de 20 estados del país a partir de este martes 18 de noviembre.

De acuerdo con el organismo, este martes el frente frío 15 avanzará de manera gradual por el noroeste, norte y noreste de México, asociado con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas condiciones provocarán un ambiente frío, vientos muy fuertes, chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, así como la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.

Para el miércoles 19, se mantendrá el desplazamiento del sistema frontal por las mismas zonas, reforzando el descenso térmico y la presencia de vientos intensos y precipitaciones.

Frente frío 16 ingresa al país

Ese mismo día, el frente frío número 16 ingresará por el noroeste del país y se asociará también con una vaguada polar y las corrientes en chorro, generando bajas temperaturas, lluvias y chubascos en la región, además de condiciones para nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

El SMN añadió que persistirá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche en estados de la Mesa del Norte —Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí— y de la Mesa Central —Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas—, con posibles heladas al amanecer.

Clima para el martes 18 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Clima para el miércoles 19 de noviembre

Posible caída de nieve o aguanieve : Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

