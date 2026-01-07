Venezolanos Regresan a su País Esperanzados con que Exista Algún Cambio tras Detención de Maduro

Se estima que en México hay más de 52 mil ciudadanos venezolanos, concentrados en la Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo.

Este martes se reanudó el vuelo directo entre la capital mexicana y Caracas, luego del cierre del espacio aéreo en la región del Caribe.

Docenas de venezolanos volaron desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esperanzados en que haya algún cambio en su país.

Como Yerimar, migrante venezolana, que indicó:

Con nerviosismo un poquito, pero súper feliz, de verdad. No, emocionadísima, se me quiebra hasta la voz. Yo, a ver a mi familia

Ante la pregunta sobre si ahora que ya no está Maduro, piensa que las cosas serán diferentes, aseguró:

Bueno, la verdad que eso es lo que queremos, pues que mejore al 100% y, bueno, lo que nos queda nosotros como venezolanos es siempre, como decimos allá, seguirle echando pichón. O sea, salir adelante

Visiblemente emocionada, Yerimar regresó este martes a Venezuela, luego de varios meses de estadía en México, donde trabaja desde hace años por temporadas para llevar el sustento de su casa.

Cuenta que, como muchos otros venezolanos, tiene la esperanza de que las cosas mejoren en su país, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

311 venezolanos viajaron este martes rumbo a Caracas, en el primer vuelo que sale de nuestro país desde la detención de Maduro.

Freddy Mendoza, migrante venezolano señaló que la situación que se vivía en Venezuela lo orilló a quedarse aquí y que ahora que espera que el gobierno de su país cambie.

Bueno, que cambie el gobierno. Ojalá Dios quiera que esta transacción que se hizo que sea para bien

Desde las 11 de la mañana los venezolanos hicieron fila para documentar su equipaje.

Como Estefanía Romero, migrante venezolana que aseguró:

Pues yo espero que las cosas vayan saliendo mejor poco a poco, que poco a poco el país se vaya estabilizando de nuevo y que vuelva a ser la Venezuela que fue antes de la que recuerdo cuando era niña

Video: Venezolanos en México Viajan a Su País Esperanzados de Que Algo Haya Cambiado

Temor a dar entrevistas por represalias

Eran pocos los venezolanos que accedían a dar entrevista, pues en muchos aún existe el temor de sufrir represalias al llegar a su país.

El vuelo 3727 de Conviasa, partió a las 4 de la tarde del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles rumbo a Caracas, Venezuela.

Aterrizó en el Aeropuerto Simón Bolívar de esa ciudad a las 9 de la noche hora del Centro de México.

Con información de Carlos Guerrero

LECQ