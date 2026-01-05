Víctimas del Accidente en Tren Interoceánico Recibirán Dos Apoyos; Sheinbaum Brinda los Detalles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este lunes 5 de enero de 2026 sobre los apoyos que recibirán las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó saldo de 14 personas muertas y decenas más lesionadas.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional también informó que 17 pobladores continúan hospitalizados por el accidente en Oaxaca.

Denuncia por percance en Oaxaca

Sheinbaum Pardo además fue cuestionada por la denuncia penal que las víctimas presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Respondió que es su libertad hacerlo, pero destacó que la propia Fiscalía abrió una carpeta de investigación por los fallecimientos y los lesionados.

La propia Fiscalía tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación y está haciendo las investigaciones a partir de peritajes especializados, donde apoya también la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para determinar la causa del accidente y a partir de ahí deslindar responsabilidades.

Víctimas recibirán dos apoyos

Sheinbaum Pardo indicó que las víctimas recibirán dos apoyos, uno del seguro del tren y uno del Gobierno, el cual anunció que habrá reparación integral del daño.

“Hay un seguro del tren, hay dos (…) y además el Gobierno ya le hizo saber a la Fiscalía y lo hicimos saber públicamente, que va a haber reparación integral del daño, va a haber apoyo a todas las familias”, dijo.

La presidenta de México también afirmó que no hay ninguna inconformidad y que se mantiene comunicación con todos los afectados.

Agregó que ya se dio el primer apoyo a varias familias e instó a comunicarse con la Comisión Ejecutiva de Víctimas al número de teléfono 5522302106.

Sobre el monto de los apoyos, comentó que la Consejería Jurídica está dialogando con la aseguradora para establecer el correspondiente al seguro; mientras que la Fiscalía determinará, de acuerdo con la ley de atención víctimas, el monto de la reparación del daño adicional al seguro.

