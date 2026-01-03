Familiares y Amigos Despiden a la Señora Hilda, Víctima 14 del Accidente del Tren Interoceánico

Familiares, amigos y compañeros de iglesia despidieron este viernes a la señora Hilda Alcántara, de 73 años, víctima número 14 del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado domingo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Murió la mañana del 1 de enero en el Hospital de Alta Especialidad del IMSS-Bienestar, en la ciudad de Oaxaca y por la madrugada, su cuerpo arribó a San Pedro Comitancillo, de donde era originaria.

Doña Hilda viajaba a bordo del ferrocarril, con destino a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, junto con una de sus hijas y cuatro nietos. En el accidente murió también una de las nietas, una menor de seis años.

La señora Hilda era una persona noble

Después de ser velada en su domicilio, el féretro de doña Hilda fue llevado a la iglesia adventista de la comunidad, donde se ofició una ceremonia.

Familiares y amigos la recuerdan como una persona noble, entregada a las actividades de la comunidad cristiana. Jesús Santos, amigo de la familia, dijo:

(Era) muy activa aquí, en la congregación, muy responsable aquí, compartiendo su fe, tanto con sus familiares, como con los vecinos

De los otros tres miembros de la familia que continúan hospitalizados, dos fueron trasladados a la Ciudad de México y uno más recibe atención médica en la clínica del ISSSTE, en la ciudad de Tehuantepec.

Con información de En Punto

ICM