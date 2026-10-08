Pronóstico del Tiempo para Nuevo León: Se Esperan Lluvias

Se presenta precipitación en el municipio de Apodaca. La probabilidad de lluvia se extiende a lo largo de esta mañana y se espera que regrese durante la noche, con un 25 por ciento.

Durante el día, el cielo se mantendrá medio nublado. La temperatura, que al amanecer se encuentra entre 21 y 25 °C, alcanzará máximas de entre 27 y 29 °C.

El día inicia con mala calidad del aire en La Universidad, aceptable en Apodaca y buena en el resto de las estaciones de monitoreo.

En los próximos días se esperan condiciones de estabilidad, con cielo medio nublado y un sábado soleado. Las probabilidades de lluvia rondarán el 20 por ciento y las temperaturas máximas estarán algunos días por debajo de los 30 °C, mientras que martes y miércoles podrían alcanzar entre 31 y 32 °C. Las lluvias se alejarían hacia el final de la próxima semana.

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En cuanto a la actividad ciclónica, esta mañana “Isaías” ya se encuentra en categoría de huracán, alejándose al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, con vientos de 130 km/h. Se convierte en el primer huracán de la temporada del Atlántico, Caribe y Golfo de México.

Su trayectoria se mantiene hacia el norte y se espera que toque tierra mañana por la noche o durante la madrugada del sábado en los límites de Alabama o Florida. Su rápida intensificación podría llevarlo a convertirse en huracán mayor antes de tocar tierra.

En el Pacífico, la tormenta “Simon” se encuentra muy cerca de convertirse en huracán y se espera que toque tierra en las costas de Jalisco como huracán mayor este domingo, por lo que los cuerpos de Protección Civil ya se encuentran en alerta.

Por su parte, la tormenta “Rachel” se enfila hacia las costas de Baja California y también podría tocar tierra este fin de semana.

De acuerdo con este pronóstico, tres ciclones rodean al territorio nacional y los tres podrían tocar tierra durante el fin de semana.