¿Dónde Está el Huracán Isaias Hoy? Trayectoria del Ciclón que Enciende Alerta en México

El huracán Isaias se mantiene como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza al norte de la península de Yucatán, de acuerdo con el reporte de las 06:00 horas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro del ciclón se ubicó a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso, Yucatán, y a 425 kilómetros al norte de Campeche.

Isaias presenta un desplazamiento hacia el este-noreste a 15 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 160 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de Conagua, la circulación del huracán mantiene efectos principalmente sobre la península de Yucatán y estados del oriente y sureste de México, con lluvias intensas y muy fuertes, además de vientos y oleaje elevado.

El organismo recomendó a la población de las zonas bajo influencia del sistema extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades de Protección Civil.

Por su parte, en la frontera de Tamaulipas y el sur de Texas, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) pronostica una probabilidad de 20 a 40% de chubascos dispersos y tormentas eléctricas durante este jueves.

Este pronóstico corresponde a las condiciones meteorológicas locales y no significa, por sí mismo, que el huracán Isaias tenga un impacto directo en Tamaulipas.

En Yucatán, Protección Civil informó que Isaias continúa alejándose del estado. A las 06:00 horas, el huracán categoría 1 se localizó a 280 kilómetros al nor-noroeste de Progreso y a 314 kilómetros al noroeste de Mérida.

Mientras tanto, en Campeche, la circulación y el desprendimiento de nubosidad asociados con Isaías generan lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, principalmente en municipios del norte del estado como Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán, Tenabo y Campeche.

Estos efectos corresponden a la circulación del sistema y se concentran principalmente en la península de Yucatán, mientras Isaías mantiene su desplazamiento hacia el este-noreste.