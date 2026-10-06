Evacúan a 8 Personas de Comunidades Afectadas tras Lluvias en Santa Catarina, NL

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Santa Catarina llevaron a cabo el rescate y evacuación de ocho personas de las comunidades Santa Cruz y Canoas, tras quedar incomunicados por las recientes lluvias.

La evacuación de los ocho habitantes, tres de ellos adultos mayores, se llevó a cabo de manera aérea con el Helicóptero de Protección Civil Nuevo León (Ares) en el municipio de Santa Catarina.

La comunidad de Santa Cruz y la comunidad de Canoas quedaron incomunicadas después de las lluvias registradas en los últimos días en el estado de Nuevo León, que provocaron afectaciones en diversos puntos del municipio de Santa Catarina.

Las personas evacuadas fueron identificadas como Juan Cruz Rivera Presas de 52 años, Cristian Humberto Morales Rivera de 27 años, Delfina Presas Presas de 47 años y Tomasita Rivera de Luna de 54 años de edad, de la comunidad de Santa Cruz.

Así como Librado De luna Flores de 82 años, Anastasio García García de 85 años, Javier García González de 60 años y José Juan Flores de 42 años de edad, de la comunidad de Canoas. Todas las personas fueron valoradas y trasladadas al DIF municipal en buen estado de salud.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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