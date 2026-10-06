Accidentes

Evacúan a 8 Personas de Comunidades Afectadas tras Lluvias en Santa Catarina, NL

Habitantes de Santa Cruz y Canoas fueron rescatadas de manera aérea y trasladadas al DIF municipal

Protección Civil evacúa a habitantes de dos comunidades en Santa CatarinaLas ocho personas fueron trasladadas en el helicóptero de Protección Civil. Foto: PCNL

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