Accidentes

Abren Calle 25 Norte en Puebla para Reparar Fuga y Colapso de Tubería

Se sustituirán tramos de las redes de agua potable y drenaje y posteriormente se rehabilitará la carpeta asfáltica en la vialidad

Este martes será reparado el drenaje y en días posteriores será repavimentado.Este martes será reparado el drenaje y en días posteriores será repavimentado. Foto: Agua de Puebla

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Reparación integral en 25 Norte: fuga de agua y colapso del drenaje. Se reemplazarán tramos y se rehabilitará el asfalto.

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