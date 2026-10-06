Abren Calle 25 Norte en Puebla para Reparar Fuga y Colapso de Tubería

Luego del reporte hecho por N+ Puebla sobre el socavón que se abrió en el Barrio de San Matías, personal de Agua de Puebla para Todos acudió para verificar la afectación registrada en la 25 Norte, esquina con 2 Poniente.

Se reportó que una fuga en la red de agua potable provocó el reblandecimiento del terreno y un hundimiento del pavimento en la vialidad, generando un hoyo de por lo menos un metro de diámetro y dos de profundidad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colapso de Tubería de Drenaje Provoca Socavón en 25 Norte de Puebla

Las cuadrillas detectaron afectación en la tubería de agua potable de 4 pulgadas y determinaron aprovechar la intervención para renovar un tramo del drenaje de 48 pulgadas, por lo que serán sustituidos aproximadamente seis metros de ambas redes para realizar una reparación integral.

Las obras están señalizadas para evitar accidentes. Foto: Agua de Puebla

Los trabajos de sustitución y relleno quedarán concluidos este mismo martes 6 de octubre y en coordinación con la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado, se realizará la reposición de aproximadamente 12 metros de carpeta asfáltica en próximos días.

La zona se encuentra debidamente señalizada para evitar accidentes de peatones y automovilistas; se recomienda evitar el cruce para permitir los trabajos.

Con información de N+

JAPR