La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León, realizó un cateo la tarde de este miércoles 27 de mayo en un predio ubicado sobre la carretera Santa Rosa-Mezquital, en la colonia El Mezquital, en el municipio de Apodaca, donde fueron asegurados más de dos mil 650 litros de gas L.P.

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De acuerdo con la autoridad federal, el operativo se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público Federal solicitara y obtuviera de un juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado, la autorización para ejecutar la orden de cateo en dicho inmueble.

Durante las acciones realizadas en el lugar, las autoridades federales aseguraron aproximadamente dos mil 650 litros de gas L.P., distribuidos en dos tanques metálicos y una camioneta que contaba con una carga tipo tanque cilíndrico. Además del combustible y los recipientes, el inmueble donde se efectuó el cateo también quedó asegurado por las autoridades mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Continúan investigaciones por parte de la FGR

El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial quienes trabajaron en coordinación con peritos. En el operativo también participaron elementos de la Guardia Nacional y de Fuerza Civil, corporaciones que brindaron apoyo y realizaron labores de seguridad perimetral en la zona durante el desarrollo de las diligencias.

La FGR informó que tanto el inmueble como todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten involucrados.

Con información de Brian Samaniego/ N+

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