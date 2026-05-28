Decomisan Más de 2 Mil Litros de Gas LP tras Cateo en Apodaca, Nuevo León

La FGR aseguró más de 2 mil 650 litros de gas L.P. durante un cateo realizado en un predio de la colonia El Mezquital, en Apodaca, Nuevo León

Aseguran Gasera en ApodacaFoto: FGR

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Decomiso en Apodaca: la FGR asegura más de 2,650 litros de gas LP en un cateo. Continúan las investigaciones para dar con los responsables. Descubre más sobre este operativo.

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