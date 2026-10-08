Hombre Corre Sobre Vigas de Línea 6 del Metro en San Nicolás, Nuevo León

Un ciudadano captó el momento en que un hombre se encontraba corriendo sobre las vigas de la Línea 6 del Metro, a la altura de la zona de La Fe, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El hecho quedó registrado en video y posteriormente comenzó a difundirse a través de redes sociales.

En las imágenes se observa al hombre avanzar primero caminando sobre la estructura y, después de algunos segundos, comenzar a correr por las vigas que forman parte de la construcción. El hombre aparece sin camisa y lleva la prenda en una de sus manos mientras continúa avanzando por la parte alta de la obra.

La grabación muestra que la persona se encontraba a varios metros de altura y caminaba por una zona que forma parte de la estructura de la Línea 6. Debido a las características del lugar, cualquier movimiento sobre las vigas debía realizarse con cuidado, aunque hasta el momento no se ha informado si el hombre resultó lesionado o si ocurrió algún otro incidente durante su recorrido.

Hasta ahora se desconoce cómo logró llegar hasta la parte alta de la construcción y qué ocurrió después de que terminó la grabación. Tampoco se ha informado si alguna autoridad llegó al sitio para auxiliarlo o si el hombre logró bajar por sus propios medios.

Se espera que Metrorrey brinde algún comunicado sobre lo ocurrido y dé a conocer si se tomó alguna medida ante este hecho, así como aclarar como el hombre pudo subir hasta la parte alta de esta construcción. Las autoridades aún no han mencionado su el sujeto fue arrestado tras este suceso.