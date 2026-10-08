Sociedad

Hombre Corre Sobre Vigas de Línea 6 del Metro en San Nicolás, Nuevo León

Un ciudadano captó el momento en que el sujeto se sentó sobre esta obra en construcción

Hombre corriendoNinguna autoridad ha emitido algún comunicado al respecto. Foto: Erik Vázquez

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