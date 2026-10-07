Seguridad

Dan 44 Años de Prisión a Hombre por Abusar de Adolescente en Nuevo León

El sujeto había sido detenido desde el 2025 en el estado de San Luis Potosí

Detenido por abusoEl hombre permanecerá internado en un centro de reinserción en Nuevo León. Foto: FGJNL

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