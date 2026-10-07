Dan 44 Años de Prisión a Hombre por Abusar de Adolescente en Nuevo León

Un hombre fue condenado a 44 años de prisión luego de ser encontrado culpable de los delitos de violación y equiparable a la violación cometidos contra un adolescente entre los años 2021 y 2023 en el estado de Nuevo León.

Fue durante un juicio donde un juez determinó que el hombre, identificado como Laurentino “N”, era culpable de los delitos por los que fue acusado. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que el sujeto permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal durante los 44 años que le fueron impuestos.

La Fiscalía de Nuevo León, a través de la Fiscalía Regional Sur, señaló que durante el juicio fueron presentadas diversas pruebas que comprobaban la culpabilidad de Laurentino “N” en este caso, por lo que se logró dicha sentencia.

Las autoridades señalaron que Laurentino “N” habría abusado del adolescente y tenido interacción corporal con él, quien tenía 13 años de edad cuando sucedieron los hechos. Dichas agresiones ocasionaron que este joven presentara daños físicos, psicológicos y cambios en su comportamiento, además de afectar su desarrollo integral en un ambiente libre de violencia.

Laurentino “N” fue detenido en el año 2025 por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el estado de San Luis Potosí para después ser trasladado a Nuevo León para ser internado en un reclusorio estatal, donde estuvo en prisión preventiva desde su detención.