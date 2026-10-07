Motociclista Muere al Chocar contra Muro de Contención en Guadalupe, NL

Un motociclista murió después de derrapar y chocar contra un muro de contención en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El percance se presentó en el Boulevard Miguel de la Madrid, pasando 500 metros hacia el poniente la avenida Azteca, antes de llegar al puente de Constituyentes de Nuevo León, en el sentido hacia Monterrey.

Un taxista, que pasaba por la zona, fue el primero en percatarse del accidente y se orilló para brindarle los primeros auxilios al conductor de la motocicleta. Ante la gravedad del siniestro, pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Tránsito de Guadalupe, arribaron al sitio para valorar al motociclista y brindarle los primeros auxilios; sin embargo, únicamente lograron confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo de la víctima término aproximadamente 60 metros de distancia de donde quedó la motocicleta. Al lugar también acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León especializados en eventos viales para comenzar con las averiguaciones y recabar evidencias.

El tramo de los carriles ordinarios del Boulevard Miguel de la Madrid, que comprende el puente Azteca hacia el poniente, fue cerrado para la investigación.