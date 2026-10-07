Accidentes

Motociclista Muere al Chocar contra Muro de Contención en Guadalupe, NL

El accidente se registró sobre el Boulevard Miguel de la Madrid, antes de llegar al puente de Constituyentes de Nuevo León

Accidente de motociclista en GuadalupeAccidente de motociclista en Guadalupe. Foto: N+

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