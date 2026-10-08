Ideas de Calendario tipo Adviento para Halloween 2026: ¿Cómo Se Hace y Qué Puede Llevar?

Ya inició la cuenta regresiva para Halloween y Día de Muertos, y en México la decoración ha comenzado a aparecer en ventanas y fachadas de viviendas de todo el país.

Tomando como referencia este miércoles 7 de octubre, faltan 24 días para la celebración de Halloween. Así que para que inicies con los preparativos ya te dimos a conocer las propiedades de la calabaza, uno de los adornos más representativos de esta temporada.

Es momento de desempolvar los adornos y ponerse creativos. En los últimos años una de las decoraciones que ha ganado popularidad es el "calendario de adviento", y aquí te presentamos ideas de versiones que puedes crear con niños y adultos en casa para la temporada de Halloween.

¿Cuál es el origen del Calendario de Adviento 2026?

El Adviento es el primer periodo del año litúrgico cristiano, representa el tiempo de preparación en espera del nacimiento de Jesucristo el 24 de diciembre.

Este 2026 el adviento durará en total 26 días, contando del domingo 29 de noviembre al jueves 24 de diciembre. De ahí que sea un concepto profundamente ligado a la época navideña.

Es durante esta temporada que se crean los calendarios de Adviento que tienen por objetivo contar los días hacia el nacimiento de Jesús.

¿Cómo hacer un calendario estilo Adviento para Halloween?

Antes de comenzar, vale la pena hacer una aclaración: si bien la fecha del calendario de adviento oficial es en diciembre y no esta relacionada con Halloween en ningún sentido, en los últimos años las marcas han popularizado este tipo de calendario para otorgar pequeños regalos que se guardan en las casillas de distintos días.

Por lo que en N+ te compartimos un par de ideas para que diseñes tu propio calendario estilo Adviento para Halloween 2026.

La idea es que cuentes cada uno de los días de octubre de 2026, iniciando por este miércoles 7 y finalizando el próximo sábado 31 del mes.

Una vez que tienes bien ubicadas las fechas, estos son los pasos que debes seguir:

Selecciona el tipo de material en el que quieras armar tu calendario, puede ser cartón, madera, cartulina o tela. Selecciona el diseño y crea los patrones. Toma en cuenta que debe tener 31 recuadros o casillas que representan los 31 días del mes. Da rienda suelta a tu imaginación y elige la temática de tu calendario: fantasmas, calaveras, castillos, etc. Como último paso decide si tu calendario tipo adviento para Halloween revela mensajes, regalará dulces o algún otro producto de temporada. Toma en cuenta que deberás tomar el regalo en el día que corresponda. Por ejemplo, este miércoles deberías abrir la casilla marcada con el día 7.

A continuación hallarás un par de ideas que te pueden servir de inspiración para niños y adultos.

Calendario tipo Adviento para Halloween con estilo 3D. Foto: Tomada de Pinterest.

Ideas para crear tu propio Calendario estilo Adviento para Halloween en 2026. Foto: Pinterest.

¿Qué puede llevar el Calendario estilo Adviento?

En cada una de las casillas puedes colocar mensajes, dulces o chocolates, productos alusivos a Halloween o cualquier objeto que desees regalar.

Deben ser 31 productos distintos, tomando en cuenta que lo empezarías a partir de este miércoles sólo debes agregar 24, por los días que restan hasta el próximo 31 de octubre de 2026.

¿Qué día de la semana cae Halloween 2026 en México?

Si eres de los que aman disfrazarse, la buena noticia es que este año Halloween caerá el sábado 31 de octubre, lo que permitirá disfrutar de esta festividad sin restricción de horarios por escuela o trabajo.

Dado que días más adelante México celebra el Día de Muertos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará un mega puente de 4 días consecutivos en octubre 2026 a alumnos de Educación Básica.