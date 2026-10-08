Sociedad

Ideas de Calendario tipo Adviento para Halloween 2026: ¿Cómo Se Hace y Qué Puede Llevar?

El Adviento marca el periodo de preparación para la llegada de Jesús, pero en los últimos años las marcas se han inspirado en este concepto para dar un regalo por cada día del calendario

Inflables con temática de Halloween 2026. Inspírate con ideas para crear un 'calendario de adviento' de Halloween.A pocos días de que se celebre Halloween, inspírate con estas ideas para crear tu calendario 'de adviento' de Halloween. Foto: Cuartoscuro.
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Calendario de Adviento Halloween 2026: ¿Cómo Hacer y Qué Elementos Puede Llevar? Ideas para Niños y Adultos | N+