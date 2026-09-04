Seguridad

Detienen a 3 de Célula Delictiva en Operativo Coordinado contra la Extorsión en Oaxaca

Elementos de dependencias federales y estatales catearon seis inmuebles y aseguraron a personas presuntamente ligadas con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios

Fuerzas Armadas resguardan a tres detenidos durante cateos en Oaxaca. Foto: Gabinete de SeguridadFuerzas Armadas resguardan a tres detenidos durante cateos en Oaxaca. Foto: Gabinete de Seguridad
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