Detienen a 3 de Célula Delictiva en Operativo Coordinado contra la Extorsión en Oaxaca

Fuerzas Armadas ejecutaron seis órdenes de cateo en Oaxaca en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que dieron como resultado la detención de tres personas y el aseguramiento de droga, autos, dinero y un arma de fuego.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que se trató de una acción coordinada de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Los cateos se realizaron en distintos puntos de la entidad, tras investigaciones relacionadas con células delictivas dedicadas a la extorsión.

Durante la intervención de los inmuebles, los agentes detuvieron a tres personas vinculadas con una célula criminal relacionada con el cobro de cuotas, extorsión e invasión de predios.

A dichas personas se les aseguró un arma corta, 1.5 kilos de marihuana, tres vehículos y dinero en efectivo.

Los tres detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, con inteligencia, investigación y presencia territorial, para proteger a la población y fortalecer la seguridad del país”, añadieron las instituciones federales.

SPB