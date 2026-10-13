‘Son Decisiones para Salvar Vidas’, Dice Sheinbaum por Liberación de Líder de Pueblos Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre la liberación de José David N, líder de Pueblos Unidos, quien fue detenido ayer en el municipio de Totolapan, Morelos.

“Son decisiones que se toman para salvar vidas, que eso es muy importante”, indicó la mandataria durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

“Son quienes tomaron la decisión (Gobierno de Morelos) y tiene que informar” dijo la Presidenta y aseguró que el Gabinete de Seguridad ya está en contacto para saber cómo sucedió.

“Muchas veces cuando hay vidas de por medio se toman la decisión de salvar vidas y tomar decisiones de otro tipo para detener posteriormente al presunto delincuente que se quería detener, pero son decisiones, pueden ser difíciles, pero por encima de todo se tiene que salvar las vidas de las personas”, destacó.

El Gabinete de Seguridad explicó que se trató de una detención en flagrancia, no una operación específica para detenerlo.

“El estado de fuerza que llevaban no era suficiente, ni era suficiente el acompañamiento del Gabinete de seguridad (…) Esto no significa que el sujeto quedará impune”, destacó la presidenta Sheinbaum.

Con información de N+