Política

‘Son Decisiones para Salvar Vidas’, Dice Sheinbaum por Liberación de Líder de Pueblos Unidos

La Presidenta aseguró que el Gobierno de Morelos debe explicar la decisión

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 13 de octubre de 2026La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 13 de octubre de 2026. Foto: Presidencia

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La presidenta Sheinbaum afirma que la liberación del líder de Pueblos Unidos fue para proteger vidas. El Gabinete de Seguridad investiga lo sucedido en Morelos.

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