Advierten Megabloqueo sobre la Autopista México-Puebla Este Lunes ¿Dónde y A Qué Hora?

Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) anunciaron megabloqueo nacional para este lunes 24 de noviembre, el cual será el más grande de los últimos años y afectaría la autopista México-Puebla.

Informaron que habrá cierre total en diversas autopistas del país, entre ellas la: México–Toluca, México–Querétaro, México–Pachuca, México–Puebla y México–Cuernavaca, lo que podría generar afectaciones masivas a la movilidad y al transporte de carga.

¿Por qué no habrá paso sobre la autopista México-Puebla?

Señalan que esta acción surge como respuesta a la creciente inseguridad que viven en carreteras y zonas rurales, donde las extorsiones, el robo de mercancía y las agresiones directas se han vuelto prácticas cotidianas. Así lo comentó el delegado de la FNRCM, Baltazar Valdés Armentía.

Hemos tomado la determinación del día lunes 24 de este mes al que nos vamos a la movilización que habíamos anunciado con anticipación. Les pedimos en este momento a toda la ciudadanía a todos los mexicanos que no salgan ese día, porque no va a haber paso.

Afirman que, pese a los reportes constantes, las autoridades federales y estatales no han implementado estrategias efectivas para garantizar protección.

¿En dónde y a qué hora cerrarán la autopista México-Puebla?

Además, exigen que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes cumpla con la entrega de licencias plastificadas para transportistas, documento indispensable para poder circular de manera legal y evitar abusos de autoridades o grupos delictivos.

En otras ocasiones se les ha invitado para tomar carreteras para hacer marchas lentas. No ha habido resultado en estas mesas de trabajo.

Ante el anuncio, se esperan afectaciones a nivel nacional, por lo que autoridades emitieron recomendaciones a la población para prever traslados, utilizar vías alternas y, en caso de ser posible, posponer viajes no urgentes.

Integrantes de la FNRCM no especificaron los puntos del bloqueo, pero se prevé que sea a la altura de Santa Rita Tlahuapan, o cerca de la capital del país, desde las primeras horas del lunes. El frente advierte que de no obtener respuestas inmediatas, las protestas intensificarse en los próximos días.

