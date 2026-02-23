Convocatoria de Admisión BUAP 2026: Fechas y Requisitos para Estudiar en la Universidad o Prepa

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abre sus puertas para la Convocatoria de Admisión 2026, en N+ te damos los detalles sobre el examen, los requisitos y fechas importantes sobre este proceso para ser parte de la preparatoria o universidad de esta institución.

Arranca la Convocatoria de Admisión BUAP 2026 para el nivel Medio Superior y Superior, en esta ocasión el examen se dividirá en dos partes, la práctica y desde casa. Esto debes saber si deseas ser miembro de la comunidad estudiantil.

Proceso de Admisión 2026 para Nivel Superior en la BUAP

La admisión para el Nivel Superior tiene dos periodos de ingresos semestrales, el primero en el mes de agosto de 2026 y el segundo en enero de 2027.

Si tu opción de ingreso es para uno de los siguientes programas educativos, deberás realizar tu registro a partir de las 10:00 horas del 2 de marzo y hasta las 17:00 horas del 7 de marzo del 2026 en http://autoservicios.buap.mx seleccionando el apartado "Registro para programas con requisitos adicionales 2026" y crear un usuario y una contraseña.

Arte Digital - Puebla

Arte Dramático - Puebla

Artes Plásticas - Puebla

Cinematografía - Puebla

Cultura Física - Puebla

Dirección Financiera - Puebla

Enfermería - Tetela de Ocampo

Enseñanza de Lenguas con opción en Inglés (Mixta) - Puebla

Estomatología - Teziutlán

Medicina - Acatzingo

Medicina - Puebla

Medicina - Tehuacán

Medicina General y Comunitaria - Teziutlán

Música - Puebla

Readaptación y Activación Física - Puebla

Técnico Superior Universitario en Música - Puebla

Además, debes consultar y cumplir con los requisitos adicionales de cada Unidad Académica en el siguiente enlace: https://admision.buap.mx/pdf/requisitos-adicionales-ns-2026 para poder continuar con el proceso.

Lilia Cedillo Gana Elección a Rectoría de la BUAP 2025-2029

Posteriormente, el 14 de abril se publicarán los resultados por lo que deberás ingresar al apartado "Resultados de idoneidad para programas con requisitos adicionales 2026" en la página oficial de la BUAP: http://autoservicios.buap.mx

Fechas de examen y proceso de inscripción de la BUAP 2026 para Nivel Superior

En tanto al procedimiento y requisitos para todos los programas educativos de Nivel Superior, incluyendo los programas educativos con requisitos adicionales debes tener en cuenta estas fechas importantes.

Del 2 al 7 de marzo registro en línea para programas educativos con requisitos adicionales. Del 3 de marzo al 16 de abril (hasta las 17:00 horas) - Completar el cuestionario en https://link.ceneval.edu.mx/buap , al finalizar es indispensable que descargues el comprobante de respuesta al Cuestionario de Contexto. Este cuestionario no es un examen, por lo que no existen respuestas correctas o incorrectas.

21 al 28 de abril: Registro general para todos los programas educativos

21 al 29 de abril: Descarga y pago de la póliza de aportación corespondiente al EXANI-II-EPIU (Evaluación del Perfil Integral Universitario)

22 de abril al 2 de mayo: Validación de documentos

22 de abril al 4 de mayo: Descarga de comprobante de validación

25 al 27 de mayo: Impresión del formato de asignación del EXANI-II-EPIU

6 de junio: Aplicación de la evaluación de práctica

20 al 27 de junio: Aplicación de la evaluación "Desde Casa"

18 de julio: Publicación de los resultados

Noticia relacionada: Universidades de Puebla Suspenden Actividad Presencial como Medida Preventiva por Inseguridad

Proceso de Admisión 2026 para el Nivel Medio Superior en la BUAP

Para consultar las convocatorias de Admisión BUAP y conocer los requisitos a detalles, deberás ingresar al página: https://admision.buap.mx

2 al 7 de marzo: Registro en línea para programas educativos con requisitos adicionales

3 de marzo al 16 de abril: Cuestionario de contexto

29 de abril al 3 de mayo: Registro general para todos los programas educativos

29 de abril al 6 de mayo: Descarga y pago de la póliza de aportación corespondiente al EXANI-I- BUAP

30 de abril al 7 de mayo: Validación de documentos

30 de abril al 11 de mayo: Descarga de comprobante de validación de documentos

25 al 27 de mayo: Impresión del formato de asignación del EXANI-I-BUAP

6 de junio: Aplicación de la evaluación de práctica

20 al 27 de junio: Aplicación de la evaluación "Desde Casa"

18 de julio: Publicación de los resultados

Los resultados se publicarán el día 18 de julio de 2026 a partir de las 10:00 horas en la página de http://autoservicios.buap.mx en el apartado "Admisión 2026" por lo que deberán ingresar con el usuario y contraseña que generaste en sistema.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS