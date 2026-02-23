Convocatoria de Admisión BUAP 2026: Fechas y Requisitos para Estudiar en la Universidad o Prepa
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abrió su convocatoria para el proceso de inscripción en este 2026.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) abre sus puertas para la Convocatoria de Admisión 2026, en N+ te damos los detalles sobre el examen, los requisitos y fechas importantes sobre este proceso para ser parte de la preparatoria o universidad de esta institución.
Arranca la Convocatoria de Admisión BUAP 2026 para el nivel Medio Superior y Superior, en esta ocasión el examen se dividirá en dos partes, la práctica y desde casa. Esto debes saber si deseas ser miembro de la comunidad estudiantil.
Proceso de Admisión 2026 para Nivel Superior en la BUAP
La admisión para el Nivel Superior tiene dos periodos de ingresos semestrales, el primero en el mes de agosto de 2026 y el segundo en enero de 2027.
Si tu opción de ingreso es para uno de los siguientes programas educativos, deberás realizar tu registro a partir de las 10:00 horas del 2 de marzo y hasta las 17:00 horas del 7 de marzo del 2026 en http://autoservicios.buap.mx seleccionando el apartado "Registro para programas con requisitos adicionales 2026" y crear un usuario y una contraseña.
- Arte Digital - Puebla
- Arte Dramático - Puebla
- Artes Plásticas - Puebla
- Cinematografía - Puebla
- Cultura Física - Puebla
- Dirección Financiera - Puebla
- Enfermería - Tetela de Ocampo
- Enseñanza de Lenguas con opción en Inglés (Mixta) - Puebla
- Estomatología - Teziutlán
- Medicina - Acatzingo
- Medicina - Puebla
- Medicina - Tehuacán
- Medicina General y Comunitaria - Teziutlán
- Música - Puebla
- Readaptación y Activación Física - Puebla
- Técnico Superior Universitario en Música - Puebla
Además, debes consultar y cumplir con los requisitos adicionales de cada Unidad Académica en el siguiente enlace: https://admision.buap.mx/pdf/requisitos-adicionales-ns-2026 para poder continuar con el proceso.
Posteriormente, el 14 de abril se publicarán los resultados por lo que deberás ingresar al apartado "Resultados de idoneidad para programas con requisitos adicionales 2026" en la página oficial de la BUAP: http://autoservicios.buap.mx
Fechas de examen y proceso de inscripción de la BUAP 2026 para Nivel Superior
En tanto al procedimiento y requisitos para todos los programas educativos de Nivel Superior, incluyendo los programas educativos con requisitos adicionales debes tener en cuenta estas fechas importantes.
Del 2 al 7 de marzo registro en línea para programas educativos con requisitos adicionales. Del 3 de marzo al 16 de abril (hasta las 17:00 horas) - Completar el cuestionario en https://link.ceneval.edu.mx/buap , al finalizar es indispensable que descargues el comprobante de respuesta al Cuestionario de Contexto. Este cuestionario no es un examen, por lo que no existen respuestas correctas o incorrectas.
- 21 al 28 de abril: Registro general para todos los programas educativos
- 21 al 29 de abril: Descarga y pago de la póliza de aportación corespondiente al EXANI-II-EPIU (Evaluación del Perfil Integral Universitario)
- 22 de abril al 2 de mayo: Validación de documentos
- 22 de abril al 4 de mayo: Descarga de comprobante de validación
- 25 al 27 de mayo: Impresión del formato de asignación del EXANI-II-EPIU
- 6 de junio: Aplicación de la evaluación de práctica
- 20 al 27 de junio: Aplicación de la evaluación "Desde Casa"
- 18 de julio: Publicación de los resultados
Proceso de Admisión 2026 para el Nivel Medio Superior en la BUAP
Para consultar las convocatorias de Admisión BUAP y conocer los requisitos a detalles, deberás ingresar al página: https://admision.buap.mx
- 2 al 7 de marzo: Registro en línea para programas educativos con requisitos adicionales
- 3 de marzo al 16 de abril: Cuestionario de contexto
- 29 de abril al 3 de mayo: Registro general para todos los programas educativos
- 29 de abril al 6 de mayo: Descarga y pago de la póliza de aportación corespondiente al EXANI-I- BUAP
- 30 de abril al 7 de mayo: Validación de documentos
- 30 de abril al 11 de mayo: Descarga de comprobante de validación de documentos
- 25 al 27 de mayo: Impresión del formato de asignación del EXANI-I-BUAP
- 6 de junio: Aplicación de la evaluación de práctica
- 20 al 27 de junio: Aplicación de la evaluación "Desde Casa"
- 18 de julio: Publicación de los resultados
Los resultados se publicarán el día 18 de julio de 2026 a partir de las 10:00 horas en la página de http://autoservicios.buap.mx en el apartado "Admisión 2026" por lo que deberán ingresar con el usuario y contraseña que generaste en sistema.
