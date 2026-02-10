Quema de Pastizal Provoca Carambola de 11 Vehículos en Carretera de Puebla
N+
La densa capa de humo redujo la visibilidad de conductores, quienes no lograron frenar a tiempo en la carretera Atlixco-Izúcar de Matamoros.
COMPARTE:
La quema de pastizales provocó una carambola de 11 vehículos sobre la carretera federal Atlixco–Izúcar de Matamoros, a la altura del tramo conocido como La Sabana-El Paraíso, en Puebla.
De acuerdo con primeros reportes, la densa nube de humo redujo de manera drástica la visibilidad, lo que derivó en el impacto múltiple de las unidades.
El saldo fue de una persona prensada y 12 lesionados, quienes fueron atendidos en el lugar por cuerpos de emergencia y trasladados al hospital para recibir atención especializada.
Noticia relacionada: Chofer de Transporte Público se Vuela Tope de Calzada Zaragoza en Puebla: Hay Pasajeros Heridos
Un conductor prensado y 12 personas más con heridas dejó una carambola en carretera Atlixco–Izúcar de Matamoros
Elementos de Protección Civil, Bomberos, paramédicos y policías de los municipios de Huaquechula y Atlixco laboraron en la zona para auxiliar a las víctimas y controlar el incendio.
Por varias horas la circulación estuvo seriamente afectada, por lo que autoridades pidieron extremar precauciones. De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional (GN), el percance múltile dejó severos materiales a la altura del kilómetro 39, en el tramo hacia Huajuapan de León.
Historias recomendadas:
- Choque por Alcance Deja Auto Destrozado en el Periférico Ecológico de Puebla
- Repartidor de Tacos Sufre Accidente contra Barrera de Contención en Puebla
- Adolescentes en Presunto Estado de Ebriedad Provocan Choque en Calles de Puebla
Con información de N+
JAPR