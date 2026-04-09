Se Enfrentan a Balazos Delincuentes y Agentes de la FGR en Zacatlán, Puebla

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron interceptados por un grupo criminal en la comunidad de Atexca, perteneciente al municipio de Zacatlán, Puebla.

Los sujetos iban a bordo de una camioneta de la marca Honda, e intentaban asaltar a los oficiales.

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Los agentes de la FGR lograron repeler el ataque de los criminales, y durante el intercambio de balas, uno de los delincuentes resultó herido, mientras que los demás huyeron.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina (Semar) de Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, llegaron al auxilio.

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También acudió la Policía Estatal Preventiva, Policía Estatal de Caminos, Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía del Estado y de la República.

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Para resguardar la zona, se estableció un perímetro de seguridad en el lugar y se integraron grupos operativos para hacer barrido a pie y en patrullas, para ubicar al resto de los responsables de la emboscada con armas de fuego.

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Con información de Cristóbal Lobato

JAPR