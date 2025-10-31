"La Casa del Perro" en Puebla y su Misteriosa Leyenda de la Familia que se Hizo Millonaria

En Puebla existen varias leyendas que siguen pasando de generación en generación. Una de las más populares es la de "La Casa del Perro" la cual guarda historia y misterio en el corazón de la ciudad.

Este relato sigue despertando curiosidad entre locales y visitantes; se trata de una casona ubicada en la calle 3 Sur y la Avenida 9 Poniente del Barrio de Santa Inés, la cual está coronada por una estatua de un perro que parece vigilar el Centro Histórico de Puebla.

Aunque no existen escritos que avalen esta historia, la leyenda se ha convertido parte de la cultura popular debido a su enigmática escultura; En NMás Puebla te presentaremos las diferentes versiones de este relato que surgió en el siglo XVIII.

La Casa del Perro se ubica en el Centro Histórico de Puebla. Foto: Alejandro Sánchez | N+

"La Casa del Perro" La leyenda de un sueño que volvió a una familia millonaria en Puebla

De acuerdo a dichos de vecinos, una familia que decía ser española encabezada por Don Juan Illescas, llegó a habitar la casa que pertenecía al Convento de Santa Inés, sin embargo, tiempo después descubrieron que el hombre en realidad era judío y que se dedicaba a cosas prohibidas por lo que fue arrestado.

Una mujer y su hija se quedaron en la casona y de acuerdo a la leyenda, la noche en la que encerraron a Don Juan Illescas, Sara quien era su pareja, tuvo un sueño que cambiaría totalmente su vida.

Cuenta la leyenda que un perro hizo millonaria a una familia en Puebla. Foto: Alejandro Sánchez | N+

Dicen, que la mujer soñó con un perro a quien le brillaban los ojos y que con señas la llevaba a un lugar de la casa en donde se veía una luz saliendo; El animal rompió las lajas y comenzó a escarbar hasta que encontró el cadáver de un perro el cual tenía un mensaje: "Al único amigo que tuve", pero eso no sería todo, pues debajo del can se encontraba un cofre lleno de oro.

La gente menciona que al despertar, la mujer se dirigió a la zona y comenzó a escalar hasta que encontró el oro y horas más tarde, huyó del lugar junto a su hija, además, esa misma noche liberaron 'sospechosamente' a Don Juan Illescas.

La leyenda de "La Casa del Perro" donde una mascota les mostró un tesoro a sus dueños

Esta versión es una de las más conocidas, sin embargo, existe una variante en la que cuentan que quien habitaba en la casona era una familia española que un día al regresar de vacaciones su perro las llevó a un lugar muy insistente.

Su Perro Encontró un Tesoro y Se Volvieron Ricos

Su mascota comenzó a rascar el suelo hasta que logró desenterrar un cofre de oro, lo que hizo que la familia se volviera millonaria, por lo que los dueños decidieron construir la estructura en forma del can en su honor.

Restauran figura del perro de la casona del Barrio de Santa Inés en Puebla

"La Casa del Perro" sin duda sigue siendo un lugar que causa curiosidad, y que sus relatos han perdurado por siglos en la memoria poblana, a pesar de que la estructura hecha de barro a sufrido algunos daños con el paso del tiempo.

La estatua original de este lomito se cayó durante el sismo del 2017, sin embargo, los vecinos le tomaron mucho aprecio por lo que hicieron una colecta y la volvieron a colocar en lo alto de esta casona.

