¿Aumentará el Precio de la Tortilla en Puebla y Tlaxcala? Esto Cuesta Actualmente

La inflación continúa presionando el bolsillo de las familias mexicanas y ahora amenaza con impactar uno de los alimentos más importantes: la tortilla. De acuerdo con datos recientes, el alza en verduras y combustibles ha impulsado el incremento general de precios en el país, generando mayores costos en la cadena productiva. En N+ Te decimos cuánto cuesta el kilo de este alimento en Puebla y Tlaxcala.

Ante este escenario, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, advirtió que el precio del kilo podría aumentar entre dos y cuatro pesos en distintas regiones del país, pero ¿esto afectará a Puebla y Tlaxcala?

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¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en Puebla y Tlaxcala?

Propietarios de tortillerías advierten que mantener el precio del kilo de tortilla es cada vez más difícil, ya que subirlo afectaría a las familias, pero no hacerlo pone en riesgo sus negocios.

Alma se dedica a elaborar tortillas y ha visto disminución en venta, asegura que el precio del kilo de este alimento no ha tenido incremento, actualmente el precio se mantiene entre 12 y 18 pesos en Puebla. Mientras que en Tlaxcala se vende de 19 a 22 pesos.

Una de las Tortillerías Más Baratas del País Está en Puebla

¿Aumentará el costo del kilo de tortilla en Puebla y Tlaxcala? Esto dicen las autoridades

Este miércoles 15 de abril, Julio Berdegué, Secretario de Agricultura de México, dio a conocer que sostuvo una reunión de trabajo con casi la totalidad de la industria de la masa y la tortilla; En donde participó la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT), Cámara Regional de Industria de la Tortilla de Tlaxcala, Puebla y Veracruz (CARIT), la Cámara Nacional de la Industria de Producción de la Masa y la Tortilla, el Consejo Rector de la Tortilla y la Red de Maíz.

Esto con el objetivo de fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla. Como resultado, informó que se están construyendo acuerdos muy concretos donde identificaron acciones adicionales y de reforzamiento en el marco del Acuerdo. El Secretario de Agricultura de México recalcó que no hay aumento en el precio de la tortilla en estos estados y que seguirán trabajando por precios justos.

Ante esta situación, tortilleros piden apoyo de las autoridades para frenar la informalidad, garantizar seguridad y estabilizar el precio del maíz. El reto es claro, mantener un producto básico en la mesa de los mexicanos sin que los negocios quebranten.

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Con información de N+

MCS